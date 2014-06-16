سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا لـ «المحور اليومي»:

«مشروع تركيب سيارات «تويوتا» ينتظر موافقة الحكومة للاستفادة من التكنولوجيا

تراهن اليابان على رفع قيمة التعاملات التجارية مع الجزائر، التي تراجعت من 2 مليون دولار إلى 200 ألف دولار السنة الماضية، من خلال التعجيل في بعث مشاريع تركيب السيارات بالسوق الجزائرية، على غرار علامة «تويوتا» والاستفادة من الخبرة اليابانية في المجال، بالنظر إلى التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، خاصة أن رجال الأعمال يلتقون مرة كل شهر في السفارة اليابانية لتباحث فرص الشراكة والتعاون في مجالات عديدة، على غرار الصناعات الغذائية والطاقات الكهربائية وبناء الموانئ.

أكد السفير الياباني بالجزائر ماسايا فوجيوارا في تصريح خص به «المحور اليومي» على هامش الاحتفالية الـ 55 بالعلاقات الدبلوماسية الجزائرية اليابانية، التي أُقيمت بمتحف الخط العربي أول أمس، أن اليابان تطمح إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، وهي مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الجزائر لتنويع الاقتصاد وتطويره في ظل المخطط الحكومي الذي يستهدف نسبة نمو متطورة للاقتصاد ورفع مداخيل البلاد المالية من مصادر متنوعة بعيدا عن قطاع المحروقات - يضيف السفير-، والدليل على ذلك إبداء شركات يابانية اهتمامها بالمجيء إلى الجزائر للاستثمار في مجال صناعة السيارات، أهمها الشركتين اليابانيتين «تويوتا» و»نيسان» اللتان تدرسان المجيء للجزائر منذ مدة طويلة، موضحا أن الحكومة تدرس ملف المشروع لاستقبال هاتين العلامتين. أضاف فوجيوارا قائلا «اليابان مهتمة بإنجاز مشروع استثمارات في صناعة السيارات، حيث إن اليابان أودعت ملف المشروع لدى الحكومة الجزائرية منذ مدة وتنتظر الضوء الأخضر فقط، لبعث وحدة تركيب سيارات «تويوتا» بالسوق الجزائرية، معربا عن أمله في منح الموافقة عليه السنة الجارية كأقل تقدير وتجسيده في أرض الواقع، نظرا إلى المدة الطويلة التي تم اقتراح شركة «تويوتا» للسيارات، من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات والحافلات على دخول السوق الوطنية، في إشارة منه إلى تأخر رد الحكومة الجزائرية حول هذه المشاريع، خاصة بعد تراجع قيمة التبادلات التجارية بين البلدين. وأشار السفير في سياق ذي صلة، إلى أن رجال الأعمال الجزائريين واليابانيين يجتمعون في السفارة مرة كل شهر لتباحث المشاريع الاستثمارية الممكن تجسيدها في السوق الوطنية، بعد انعقاد الجمعية العامة لنادي الأعمال الجزائري الياباني السنة الماضية، والذي يترأسه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش. تراجع قيمة التبادلات التجارية من 2 مليون دولار إلى 200 ألف دولار عن مستوى التبادلات التجارية بين البلدين، تأسّف فوجيوارا من تراجع قيمتها سنة 2016 من 2 مليون دولار إلى 20 ألف دولار، بسبب نظام رخص الاستيراد التي أضعفت العلاقات الاقتصادية الثنائية، في انتظار ترقيتها بدخول استثمارات جديدة في صناعة السيارات، مذكرا بأن الشراكة والتعاون الدبلوماسي الاقتصادي بين البلدين يمتد إلى عشرات السنين، خاصة في مجال الهيدروكربون ليتطور إلى مجالات مختلفة. أضاف محدثنا أن اليابان تملك خبرات متنوعة ماعدا صناعة السيارات، على سبيل المثال التكنولوجيا المتطورة في مجال تنقية مياه البحر، وبناء الموانئ فضلا عن مشاريع منتظرة بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم اليابانيين في صناعة السيارات والصناعات الغذائية، داعيا الحكومة الجزائرية إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في المجالات السالفة الذكر.

مريم سلماوي