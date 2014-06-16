بدة ينفي توقيف مصانع التركيب ويعد بفرض إجراءات جديدة لوقف التجاوازات

شريط الاخبار
الحكومة تدشن حملة الرئاسيات من العاصمة مصنع لإنتاج أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري محليا فولكسفاغن تستثمر 700 مليون أورو لإنتاج سيارات كهربائية بأمريكا ملفات مهمة على طاولة وزير التجارة قريبا الجزائر أمام كارثة نفوق 10 بالمائة من ماشيتها خلال أيام فقط منتدى رؤساء المؤسسات يشيد بالعلاقات الجزائرية الأمريكية الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة إرهابية في برشلونة تضم 5 جزائريين المعلومات المقدمة مغلوطة والمضافات الغذائية ليست مسرطنة لهبيري يتفقد المصالح المركزية للعتاد والإمداد للأمن الوطني اعتماد 4 آلاف صيدلية بالمناطق النائية والأحياء الجديدة توزيع 05 آلاف مسكن على مكتتبي عدل1 بسيدي عبد الله وبوينان مجلس المحاسبة يحذر من استنزاف ديون المؤسسات العمومية للخزينة العمومية إحصاء 100 ألف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ في العاصمة الطلبة الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بزيادة عدد المقاعد المفتوحة وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلـس الأمة الجدد غلام الله يرافع لكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي 3 سنوات حبسا لمستثمر جزائري هرّب مبالغ مالية لشراء عقارات بفرنسا فرنسا تحتضن يوم الجزائر لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات نفوق 3 آلاف رأس من الماشية بسبب الحمى القلاعية ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي بنسبة 3 بالمائة منظمة حماية المستهلك تتحفظ على وثيقة مديرية الصحة لولاية الجلفة متعاملو الفندقة يدعون إلى التكوين للرقي بالسياحة جمع مليون طن من النفايات المنزلية و200 طن من الخبز انطلاق عملية تأكيد التسجيلات لامتحانات الباك و البيام و السانكيام الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 25 ألف برميل يوميا ولد قدور يؤكد التوظيف المباشر لمتربصي سوناطراك بورقلة إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهما رشاشات ومخازن قرابة 90 ألف جزائري أدوا العمرة حتى جانفي الجاري السرعة.. التهور والإرهاق وراء مجازر الطرقات إنزال حكومي بالعاصمة للوقوف على مشاريع الرئيس جنرال متمرس وراء تسفير مقاتلي الجيش الحر نحو منطقة الساحل الجزائر تعرض تقريرا عن السوريين الموقوفين بحدودها في قمة الجامعة العربية بتونس مــــــــلال يفســــــد احتفــــــالات ينايــــــر فــــــي باريــــــس ويهيــــــن حــــــداد! الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تدعو إلى استقلالية تامة للهيئة 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء ستباع في البورصة الأزمة المالية تلقي بظلالها على فعاليات الطبعة العاشرة ميهوبي يؤكد أن الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب يجب المحافظة عليها والي وهران يحل مشكل الانسداد بين منتخبي بلدية عين الترك
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. بدة ينفي توقيف مصانع التركيب ويعد بفرض إجراءات جديدة لوقف التجاوازات

قال إن تأخر توزيع الرخص بسبب تضخيم الفواتير

بدة ينفي توقيف مصانع التركيب ويعد بفرض إجراءات جديدة لوقف التجاوازات

  05 جويلية 2017 - 22:18   قرئ 532 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بدة ينفي توقيف مصانع التركيب ويعد بفرض إجراءات جديدة لوقف التجاوازات

أكد وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أن صناعة السيارات ستعرف «تصويبات» لإعادتها إلى الطريق الصحيحة وتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة من خلال التركيز عليها لتنويع الاقتصاد الوطني، نافيا تراجع الحكومة عن استراتيجية تصنيع السيارات وتوقيف المشاريع، قائلا إن بعض الوكلاء لم يحترموا الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الذي ستتم مراجعته لإدخال بعض التصحيحات الضرورية. 

اعتبر الوزير أن الأهداف التي وضعتها الدولة لهذه الصناعة لم تتحقق، في إشارة إلى الالتزامات التي قدمها المصنعون بخفض فاتورة الواردات وخلق قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل، وهي كلها أهداف لم تتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء التخفيضات الجبائية الممنوحة، واستبعد ذات المتحدث في حوار مع موقع «كل شيء عن الجزائر» إمكانية اتخاذ أي قرار لوقف المشاريع التي دخلت قيد الاستغلال، رافضا الحديث «عن فشل كلي»، وأكد أن الوضع يستدعي بعض التصويبات لحمل المصنّعين التقيد بالسياسة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، في إشارة إلى مستوى الإدماج الذي يبقى ضعيفا، وأوضح بهذا الخصوص أن الحكومة تطلب من المصنعين بذل مزيد من الجهد، لرفع مستوى الإدماج وبذل مزيد من الجهد لخفض واردات السيارات التي تتم بطرق ملتوية عبر مصانع التركيب، مشيرا إلى أن الحكومة ستشجع المصنّعين في مجال قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بالسيارات لإقامة مؤسسات صغيرة متخصصة في إنتاج قطع الغيار. أكد وزير الصناعة، أن الحكومة ستلزم المصنعين باحترام دفتر الشروط، وذلك بإقرار تدابير جديدة فيما يتعلق الاستيراد، فبالإضافة إلى تحديد كوطة السيارات المستوردة، ستقوم الحكومة بتحديد حصة للمصنّعين المحليين، حيث سيتم تحديد حصص السيارات التي تخرج من المصانع الموجودة بالجزائر حسب مستوى الإدماج، أي كلما كانت نسبة الإدماج كبيرة سيتم رفع الحصة المسموح بتركيبها محليا، حيث تقوم مصالح الوزارة بتقييم نسبة الإدماج المطبقة في كل مصنع للتأكد من حقيقة النسب التي يعلن عنها المصنعون. من جانب آخر، نفى الوزير توقيف المفاوضات مع بعض المصنّعين على غرار «بيجو» الفرنسية، موضحا أن المباحثات مستمرة مع كبار المصنعين، على غرار شكتي «فورد» و»نيسان» اليابانية، لإقامة مشاريع لتركيب السيارات بالجزائر، وأرجع الوزير التأخر المسجل في منح تراخيص استيراد السيارات للوكلاء، إلى بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحديد مستوى الواردات وتفادي أي تضخيم في الفواتير، مبرزا أن السيارة التي تُسوّق في أوروبا بـ 8 آلاف يورو لا ينبغي أن يكون ثمنها في الجزائر ضعف هذا الرقم، وقال إن وزارته ستشرح كل تلك التدابير للوكلاء بعد الانتهاء من عمليات التقييم. 

أسامة سبع 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات