قال إن تأخر توزيع الرخص بسبب تضخيم الفواتير

بدة ينفي توقيف مصانع التركيب ويعد بفرض إجراءات جديدة لوقف التجاوازات

أكد وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أن صناعة السيارات ستعرف «تصويبات» لإعادتها إلى الطريق الصحيحة وتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة من خلال التركيز عليها لتنويع الاقتصاد الوطني، نافيا تراجع الحكومة عن استراتيجية تصنيع السيارات وتوقيف المشاريع، قائلا إن بعض الوكلاء لم يحترموا الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الذي ستتم مراجعته لإدخال بعض التصحيحات الضرورية.

اعتبر الوزير أن الأهداف التي وضعتها الدولة لهذه الصناعة لم تتحقق، في إشارة إلى الالتزامات التي قدمها المصنعون بخفض فاتورة الواردات وخلق قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل، وهي كلها أهداف لم تتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء التخفيضات الجبائية الممنوحة، واستبعد ذات المتحدث في حوار مع موقع «كل شيء عن الجزائر» إمكانية اتخاذ أي قرار لوقف المشاريع التي دخلت قيد الاستغلال، رافضا الحديث «عن فشل كلي»، وأكد أن الوضع يستدعي بعض التصويبات لحمل المصنّعين التقيد بالسياسة التي وضعتها الحكومة في هذا المجال، في إشارة إلى مستوى الإدماج الذي يبقى ضعيفا، وأوضح بهذا الخصوص أن الحكومة تطلب من المصنعين بذل مزيد من الجهد، لرفع مستوى الإدماج وبذل مزيد من الجهد لخفض واردات السيارات التي تتم بطرق ملتوية عبر مصانع التركيب، مشيرا إلى أن الحكومة ستشجع المصنّعين في مجال قطع الغيار والتجهيزات الخاصة بالسيارات لإقامة مؤسسات صغيرة متخصصة في إنتاج قطع الغيار. أكد وزير الصناعة، أن الحكومة ستلزم المصنعين باحترام دفتر الشروط، وذلك بإقرار تدابير جديدة فيما يتعلق الاستيراد، فبالإضافة إلى تحديد كوطة السيارات المستوردة، ستقوم الحكومة بتحديد حصة للمصنّعين المحليين، حيث سيتم تحديد حصص السيارات التي تخرج من المصانع الموجودة بالجزائر حسب مستوى الإدماج، أي كلما كانت نسبة الإدماج كبيرة سيتم رفع الحصة المسموح بتركيبها محليا، حيث تقوم مصالح الوزارة بتقييم نسبة الإدماج المطبقة في كل مصنع للتأكد من حقيقة النسب التي يعلن عنها المصنعون. من جانب آخر، نفى الوزير توقيف المفاوضات مع بعض المصنّعين على غرار «بيجو» الفرنسية، موضحا أن المباحثات مستمرة مع كبار المصنعين، على غرار شكتي «فورد» و»نيسان» اليابانية، لإقامة مشاريع لتركيب السيارات بالجزائر، وأرجع الوزير التأخر المسجل في منح تراخيص استيراد السيارات للوكلاء، إلى بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحديد مستوى الواردات وتفادي أي تضخيم في الفواتير، مبرزا أن السيارة التي تُسوّق في أوروبا بـ 8 آلاف يورو لا ينبغي أن يكون ثمنها في الجزائر ضعف هذا الرقم، وقال إن وزارته ستشرح كل تلك التدابير للوكلاء بعد الانتهاء من عمليات التقييم.

أسامة سبع