جددت استعدادها للعمل مع الحكومة لتطوير الاقتصاد

الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تؤكد دعمها لبرنامج الوزير

أكدت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية دعمها الثابت والمبدئي لبرنامج الوزير الأول عبد المجيد تبون والحكومة، من أجل بناء اقتصاد وطني مستدام وقوده المؤسسات الجزائرية، كما جددت الكنفدرالية باسم رئيستها سعيدة نغزة وكافة أعضائها استعدادهم للعمل مع الحكومة لإرساء اقتصاد مزدهر.

جددت الكنفدرالية التزامها الثابت بالدفاع عن مصلحة الجزائر في كافة المحافل الدولية وضمان تواجد فعال وعلمي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية، مثمنة في بيان لها تحوز «المحور اليومي» نسخة منه برنامج الوزير الأول، لا سيما أن هذا البرنامج جاء في وقت حساس، ويعد برنامجا قويا وواقعيا لبلوغ الأهداف المعلن عنها آفاق 220 إلى 2030 والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5.6 بالمائة للناتج الخام المحلي خارج المحروقات خلال الفترة المذكورة، نمو بنسبة 2.3 في المائة للناتج الوطني الخام لكل نسمة، مضاعفة حصة الصناعة التحويلية فيما يخص القيمة المضافة، لتصل نسبة 10 بالمائة من الإنتاج المحلي الخام في آفاق 2030، بالإضافة إلى عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي والمساهمة بفعالية في تنويع الصادرات خارج المحروقات، وكذا تخفيض نسبة النمو فيما يتعلق بالاستهلاك الداخلي للطاقة لتراوح بين 3 و4 في المائة سنويا من الناتج المحلي الخام آفاق 2030، بفضل بناء نموذج طاقوي جديد قائم على العقلانية والفعالية الطاقوية، كما يقوم الشق الاقتصادي والمالي حول عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد يضيف البيان-. قالت الكنفدرالية في بيانها إن برنامج عمل الحكومة في الصعيد الاجتماعي يركز على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات، وهو الأمر الذي تطالب به دائما. ذكر ذات المصدر، أن الكنفدرالية قامت بعدة مشاورات مع عدد من الوزراء ممن يشرفون على قطاعات حساسة كالصناعة والمناجم، وأبلغت الكنفيدرالية وزير القطاع محجوب بدة بمختلف العراقيل التي تواجه أرباب العمل. من جانب آخر، وقعت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية اتفاقية تعاون وشراكة مع الجامعات الثلاثة لقسنطينة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى بناء جسور تعاون دائمة بين البحث العلمي والمؤسسات الجزائرية.

لطفي العقون