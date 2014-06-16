انخفاض أسعار النفط لهذه الأسباب

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولاراً للبرميل، بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتّحدة وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج "أوبك" أيضاً

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتاً، بما يُعادل 1.3 في المئة إلى 47.50 دولاراً للبرميل.وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 44.94 دولاراً للبرميل

وألقت أنباء زيادة الإنتاج بظلالها على المعنويّات الإيجابيّة التي أوجدها تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتّحدة.راجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولاراً للبرميل، بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتّحدة وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج "أوبك" أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتاً، بما يُعادل 1.3 في المئة إلى 47.50 دولاراً للبرميل. وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 44.94 دولاراً للبرميل. وألقت أنباء زيادة الإنتاج بظلالها على المعنويّات الإيجابيّة التي أوجدها تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتّحدة