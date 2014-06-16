الجزائر تمنح 13 رخصة استثمار بحري للخواص

أعلن محمد بن بوسحاقي مدير الموانئ والبحرية التجارية بوزارة النقل والأشغال العمومية، الجمعة، عن منح 13 رخصة استثمار بحري للمتعاملين الخواص.

على هامش فتح الخط البحري الحضري الرابط بين وهران وعين الترك، أفاد "بن بوسحاقي" أنّ الـ 13 رخصة تتوزع على وهران (8)، الجزائر العاصمة (3)، وعنابة (2)، وتشمل في مجملها أنشطة النقل الحضري البحري والمطاعم العائمة أو الراسية وجولات النزهة البحرية، نافيا "وجود أية عقبات تمنع الاستثمار في هذا المجال".

وأتى منح هذه التراخيص بعد دراسة اللجنة المختصة للملفات، طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في جويلية الماضي والمتعلق بنشاط النزهة البحرية الذي أتاح الاستثمار البحري أمام مجموع المتعاملين العموميين والخواص.

وانتهى المسؤول ذاته، إلى أنّ النقل البحري الحضري سيشمل جميع المناطق الساحلية، على نحو سيسمح ببعث نشاط النزهة البحرية على المستوى الوطني، ويفتح آفاقا أوسع.