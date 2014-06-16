1351 قتيل خلال 2017

تسببت حوادث المرور في مقتل 1351 شخص خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقابل 1559 من نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض قدره 13.34 بالمئة, حسب حصيلة قدمتها مصالح الدرك الوطني.

وحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل 5097 حادث مرور خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقابل 7000 حادث خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض ب19.27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

كما بلغ عدد الجرحى بسبب حوادث المرور 8701 مقابل 12132 خلال السداسي الأول من 2016 أي بانخفاض قدره 28.28 بالمائة.

أما بخصوص الاسباب التي أدت الى وقوع حوادث المرور تبقى السرعة المفرطة العامل الرئيسي (أزيد من 36 بالمئة) و التجاوز الخطير (نحو 12 بالمئة) والمناورة الخطيرة

و عدم احترام الواح الاشارات و لامبالاة المارة بازد من 7 بالمئة لكل عامل من هذه العوامل الثلاثة.