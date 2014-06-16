الجزائر تبحث عن إلزام أوروبا بمعايير سياسية واقتصادية جديدة

بن صالح يستعجل الاتحاد الأوروبي في مراجعة اتفاق الشراكة

ستشرع الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من التوازن بين مصالح الطرفين، لا سيما مع الأضرار الكارثية التي تمّ تسجيلها بالاقتصاد الجزائر جراء الخسائر الجمركية، ويكون الإصلاح باتجاه يسمح للجزائر بالحصول على دعم أوروبي لمرافقة عمليات تحولها الاقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات.

نقل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لنائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي سيمون سوتور، خلال لقاء جمع بينهما بمقر مجلس الأمة، أول أمس، انشغال الجزائر من الخسائر التي تسبب بها لها باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال بن صالح، للمسؤول الفرنسي، إنّه بات من الضرورة تقييم التبادل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في شقه الخاص باتفاق الشراكة، خاصة على ضوء مراجعته لسياسته المتعلقة بالجوار. يأتي هذا الإجراء بعدما تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة جراء هذا الاتفاق، الذي أبرم في مدينة فالنسيا الإسبانية عام 2002، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وتوصلت الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى المرحلة النهائية من التفكيك الجمركي في العام 2017، لكن الأضرار الكارثية التي لحقت بالاقتصاد الجزائري من جراء الاتفاق بخسائر سنوية لا تقل عن 2 مليار دولار من المداخيل الجمركية وهيمنة أوروبية حصرية على التجارة الخارجية للجزائر وعدم التزام بروكسل ببنود الاتفاق دفع الجزائر إلى طلب مراجعة الاتفاق وتأجيل موعد منطقة التبادل الحر إلى غاية 2020. يُنتظر أن يعاد التوقيع على الاتفاق في وقت لاحق، بعدما استكملت مرحلة إعادة التقييم في الـ 7 من ديسمبر الفارط من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه، قبل أن يتم تقديمه لمصادقة الطرف الأوروبي والجزائري بالعاصمة بروكسل في الأشهر المقبلة. يتكون الاتفاق الجديد من 21 توصية تسمح ببعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على معايير جديدة، أهمها وضع العلاقات الاقتصادية والبشرية والسياسية ضمن الأولويات بعد 15 عاما من التركيز على الجوانب التجارية. على مدار الـ 15 عاما الأخيرة اكتفت المؤسسات الأوروبية بالجانب التجاري، حيث رفضت بطرق جد متعددة إقامة استثمارات حقيقية في الجزائر بالمقارنة مع تونس والمغرب المرتبطين باتفاقات شراكة مع بروكسل، حيث بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 220 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة مقابل نحو 15 مليار دولار لصالح الجزائر خارج المحروقات، وهو ما يكشف عن اختلال رهيب في ميزان المدفوعات بين الجزائر وبروكسل، ورغم أن الاتفاق جاء في الأصل لدعم الصادرات خارج المحروقات وتعزيز الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات، إلا أن الشركات الأوروبية استغلت غياب تصور لمشروع اقتصادي واضح لدى الحكومة الجزائرية لاستنزاف مداخيل الجزائر النفطية بأقل التكاليف، وهي الآن تستعد لمغادرة الجزائر بعد تراجع أسعار المحروقات منذ 2014، أما فيما يخص الاتحاد من أجل المتوسط، اتفق رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي. على ضرورة جعل هذه الهيئة أكثر فاعلية، في هذا السياق، أكد بن صالح أن هذه الهيئة لم تنجز إلا مشروعين من أصل 46 مشروعا مسجلا لديها، مشيرا بالمقابل إلى جدوى ما يسمى بالحوار 5+5 الذي يعتبر أكثر نجاعة، داعيا إلى توسيعه إلى الجانب البرلماني. في سياق ذي صلة، جدد الطرفان حرصهما على توسيع التعاون في إطار الاتفاقيات المبرمة بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي.

حكيمة ذهبي