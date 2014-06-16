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تبون يأمر البنوك بإيقاف التوطينات للمستوردين

«المايونيز» و «الموتارد» و«الشوكولاطة» ممنوعة من الاستيراد

  07 جويلية 2017 - 19:42   قرئ 557 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«المايونيز» و «الموتارد» و«الشوكولاطة» ممنوعة من الاستيراد

تواصل الحكومة مخططها الرامي إلى تقليص فاتورة الاستيراد، من خلال إيقافها للتوطينات البنكية التي تُمنح لبعض التجار الكبار المعتادين على استيراد مختلف السلع والمواد الكمالية من الخارج على غرار الشوكولاطة» و»المايونيز». 

تعمل الحكومة على تقليص فاتورة الاستيراد التي تعرف ارتفاعا كبيرا موازاة مع الضائقة المالية التي تمر بها البلاد مؤخرا جراء تهاوي أسعار النفط، بالإضافة إلى تشجيع المنتوج المحلي، حيث جاء في مراسلة صادرة في 2 جويلية الجاري، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة إلى جميع البنوك التجارية والمؤسسات المالية، أنه من الضروري تعليق وتوقيف التوطين البنكي لجميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات، بناء على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون التي حملت رقم 29 بتاريخ 26 جوان 2017، حيث أدرجت كل من المنتجات الغذائية التحضيرية «صلصة كيتشاب، مايونيز» والمنتجات الغذائية «بيسكويت، شوكولاطة، حلويات»، الرخام، الغرانيت، ضمن المنتوجات المعنية بهذا القرار، كما شملت القائمة معدات صناعية مثل المحولات الكهربائية «المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي»، الصنابير، السجاد، المواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية، وانتقد الوزير الأول عبد المجيد تبون لما كان وزيرا بالنيابة لقطاع التجارة ارتفاع فاتورة استيراد «المايونيز» و»الموتارد» و«كاتشاب» إلى حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، قائلا «إنه من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات». بالمقابل، يفكر العديد من مستوردي هذه المواد الغذائية إلى فتح وحدات إنتاجية في الجزائر، في محاولة منهم للاستحواذ على السوق الوطنية في هذا المجال، والحصول على الامتيازات الكبيرة التي تخصصها الحكومة للمستثمرين المنتجين، خاصة بعد قرار الحكومة بالحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني، من خلال فتح فرص الاستثمار في القطاع الصناعي للخروج من التبعية الاقتصادية. في سياق متصل، توقع بعض المختصين أن يضع هذا الإجراء الجزائر في مواجهة القوة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، أين يوجد كبار المنتجين والصناعيين، في حين وصف خبراء اقتصاد دوليون، قرار الجزائر حضر استيراد مجموعة من المنتجات أهمها السيراميك الإسباني ومواد غذائية جاهزة، بأنه إعلان عن حرب اقتصادية على الاتحاد الأوروبي، ستنجر عنه عواقب اقتصادية وخيمة، لأن الدول الأوروبية ستبادر بالرد على الإجراء الجزائري بإجراءات أخرى، من بينها إمكانية وقف بعض صفقات شراء الغاز، أو وقف التفاوض بشأنها، أو الاعتماد على الغاز القطري الرخيص وغيرها.  

لطفي ع 

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