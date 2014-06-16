فيما أبدت روسيا استعدادها لتعديل اتفاق خفض الإنتاج

عودة التذبذب إلى سوق النفط والأسعار تتراجع إلى 46 دولارا

عادت أسعار نفط برنت للتراجع من جديد، حيث هوت إلى سعر 46 دولارا أمس، بعد تعافيها الأيام القليلة الماضية مقتربة من تسجيل سعر 50 دولارا للبرميل، فيما تُبدي روسيا استعدادها لبحث تغييرات على اتفاق خفض إنتاج النفط عند الضرورة في ظل التذبذب الذي تشهده السوق النفطية والمؤثر سلبا على نتائج خفض الإنتاج إلى غاية شهر مارس من 2018.

تراجعت أسعار النفط بأزيد من 2 بالمائة أمس، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي عن 45 دولارا للبرميل بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتحدة، وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج «أوبك» أيضا إلى أعلى مستوياته لعام 2017. كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 2.2 بالمائة إلى 47.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت إلى 46.75 دولارا، والذي يعد أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 2.5 بالمائة إلى 44.40 دولار للبرميل. يرى بعض المحللين الدوليين على غرار محلل أسواق السلع الأولية في بنك «ساكسو» أولي هانسن الذي علّق قائلا «نلحظ بعض الحيرة اليوم، إثر موجة صعود قوي كانت مدفوعة في معظمها بتغطية المراكز المدينة، فإن فشل برنت مجددا في اختراق الخمسين دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع يفتح شهية الباعة من جديد لدفعه إلى الانخفاض،» وكرد فعل لروسيا التي تعد من بين أكبر منتجي النفط خارج منظمة «أوبك»، حيث أفاد متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية في بيان له أمس، لوكالة «رويترز» بأن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات مقدمة من شركائها، بما في ذلك مراجعة متغيرات اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، إذا اقتضت الضرورة وظلت الأسعار منخفضة تحت سعر الـ 50 دولارا للبرميل. يأتي هذا التصريح مُنافيا لما صرح به وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس الماضي، أنه لاداعي إلى مبادرات جديدة وإجراءات إضافية فورية لرفع الأسعار وإنعاش سوق النفط التي تعاني منذ أزيد من شهرين من التذبذب في الأسعار أغلبها مادون الـ 50 دولارا للبرميل، مؤكدا أن الاتفاق العالمي الذي تم إبرامه مع الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وغير الأعضاء، على غرار روسيا ومنتجين آخرين لخفض إنتاج النفط واستقرار أسعاره، قلص تقلبات الأسعار وساهم في امتصاص فائض المخزونات من السوق. وتوقع الوزير ذاته أن يرتفع سعر النفط عن المستويات الحالية ليستقر بين 50 و60 دولارا، ليمثل بذلك السعر العادل للبرميل، خاصة بعد تراجع سعر خام القياس العالمي برنت في النصف الأول من السنة الجارية الذي تداول أول أمس سعرا يقارب 48 دولارا للبرميل.

مريم سلماوي