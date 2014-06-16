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قال إن تسعيرة المياه ستبقى مدعّمة

نسيب يؤكد على مواصلة الاستثمار في الموارد المائية حسب الأولويات

  08 جويلية 2017 - 20:31   قرئ 435 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نسيب يؤكد على مواصلة الاستثمار في الموارد المائية حسب الأولويات

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن تراجع ميزانية القطاع في قانون المالية لهذه السنة لن يؤثر على المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، لا سيما المتعلقة بتزويد المواطنين بالمياه الشروب، نافيا في الوقت ذاته نية الحكومة في رفع سعر الماء في الوقت الراهن.  

طمأن نسيب المواطنين بعدم وجود نية من طرف الحكومة في رفع الدعم عن تسعيرة المياه، موضحا خلال الملتقى الوطني الذي جمعه بإطارات قطاعه الذي جاء تحت شعار «تقييم وتحسين الخدمة العمومية للماء الشروب»، أن سعر الماء مدعم مثل بعض المواد الأخرى، وعليه لن تنفرد وزارته بقرار رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية، وأي قرار يُتخذ لابد أن يحظى بوفاق وطني ـ على حد تعبيره.وأكد الوزير، أن تراجع ميزانية قطاعه في قانون المالية الجاري لن يؤثر على سيرورة المشاريع الاستثمارية في قطاع الموارد المائية، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الأولويات لاستكمال المشاريع، خاصة المتعلقة بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. بخصوص ظاهرة سرقة المياه من طرف بعض المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، أعلن الوزير عن تعزيز عمل «شرطة المياه» لمتابعة هؤلاء، وتكريسا للمادة 19 من الدستور التي تنص على أن «تضمن الدولة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية»، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 6 آلاف حالة سرقة، أحيلت ألفين و600 وضعية على المحاكم، في حين تم الوصول إلى حل 3 آلاف قضية بالتراضي على حد قوله، وأفاد الوزير أن قطاع الموارد المائية تدعم بالعديد من المنشآت القاعدية والبنى التحتية، مما سمح بتحقيق قفزة نوعية سمحت بتوفير الماء الشروب للمواطنين والقضاء على أزمة العطش، بفضل 75 سدا بقدرة تخزين 8.07 ملايير متر مكعب، سيتم تدعيمها بـ 9 سدود جديدة في نهاية 2018، بإضافة قدرة حشد 500 مليون متر مكعب أخرى، كما تم إنجاز 11 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 2.1 مليون متر مكعب يوميا، 177 محطة معالجة المياه المستعملة قيد الخدمة، ستسمح بمعالجة 400 مليون مكعب من المياه التي يمكن إعادة استغلالها لأغراض فلاحية على وجه الخصوص، بالمقابل اعترف نسيب أن قطاع الموارد المائية في الجزائر يبقى يواجه العديد من التحديات، لا سيما أن هناك مناطقا تسجل تذبذبا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة تلك الموجودة في الريف والجبال. في السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة وضع أسس ناجعة لتحسين سبل المساهمة في تقديم خدمة عمومية ذات جودة متميزة تتماشى ومتطلبات المواطن، من خلال الإسراع في إنجاز البرامج الاستثمارية للقطاع، منها التحويلات الكبرى، قنوات الجر والتوزيع، تحديث وعصرنة الشبكات المختلفة، وكذا العمل على مواصلة القضاء على النقاط السوداء، خاصة تلك المسجلة في المناطق الريفية والجبلية. كشف المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية في الجزائر، عن وجود 567 بلدية لم تُدمج بعد في مؤسسة الجزائرية للمياه، معلنا عن سعي وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم إلى إدماجها في غضون العامين المقبلين، حيث سيتم الاعتماد على «صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية» و»مخططات التنمية للبلديات». 

لطفي العقون  

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