أمر بتقليص مدة إنجاز نفق تصريف المياه بجسر صالح باي بقسنطينة

زعلان يشدد على تسليم أبراج المراقبة بالمطارات قبل نهاية 2018

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل «عبد الغني زعلان» أمس، على ضرورة تسليم أبراج المراقبة بمطارات قسنطينة تمنراست وورقلة قبل نهاية العام القادم، مع الالتزام بتوفير كافة الوسائل اللازمة قبل الانتهاء من المشاريع وتسليمها تفاديا للتأخر، فيما أمر خلال إعطائه إشارة انطلاق مشروع نفق تصريف المياه بجسر صالح باي، بتقليص مدة الإنجاز المقدرة بـ 36 شهرا، مع تدعيم الورشة بالعمال والعتاد.

وقف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان خلال زيارته أمس، لبرج المراقبة بمطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة، على التأخر الذي يشهده المشروع الذي لم تتجاوز نسبة أشغاله 60 بالمائة، وشدد المعني على ضرورة تسليمه بالإضافة إلى برجي المراقبة بمطارات تمنراست وورقلة قبل نهاية العام القادم، مؤكدا على ضرورة توفير الوسائل والتجهيزات التي تعمل بها هذه الأبراج قبل نهاية الأشغال بها، تفاديا لأي تأخير يمكن أن يؤثر على دخولها حيز الخدمة، مشيرا إلى وجوب تحسين الخدمة العمومية المقدمة. خلال الزيارة التي قادت وزير الأشغال العمومية والنقل لولاية قسنطينة للوقوف على عديد المشاريع المنجزة والتي هي في طريق الإنجاز بعديد البلديات، أعطى المعني إشارة انطلاق أشغال حفر نفق لتصريف المياه بميزانية 2.7 مليون دينار، وهو المشروع الذي يهدف إلى حماية جسر صالح باي أساسا من الانزلاقات، حيث قدم تعليمات تفيد بضرورة تكثيف العمل وزيادة الساعات، وكذا عدد العمال بالورشة خلال فصل الصيف مع تدعيمها بالعتاد اللازم والكافي لتجنب الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن يسببها العمل أثناء فصل الشتاء، فيما أصدر تعليمات تفيد بتقليص مدة الإنجاز المقدرة بـ 36 شهرا، والتي اعتبرها مدة طويلة جدا. للإشارة، فإن الوزير زعلان وقف على عديد المشاريع التابعة لقطاعه، حيث أعطى أيضا إشارة انطلاق ترميم نفق جبل الوحش للطريق السيارة شرق غرب المنهارة عام 2004.

ابتسام.ب