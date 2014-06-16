طاسيلي للطيران تقتني ثلاث طائرات جديدة

أعلنت شركة "طاسيلي للطيران"، الأحد، عن اقتناء 3 طائرات جديدة من طراز "بوينغ 800/ 737"، في صفقة بلغت قيمتها 294 مليون دولار.

وقع على مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لـ "طاسيلي" و"فان راكس غالارد" نائب رئيس "بوينغ" لمنطقتي شمال افريقيا وأمريكا اللاتينية، بحضور وزيري الطاقة "مصطفى قيطوني" والأشغال العمومية والنقل "عبد الغني زعلان"، والرئيس المدير العام "عبد المؤمن ولد قدور"، على أن يتم استلام الطائرات الجديدة من العملاق الأمريكي في السداسي الثاني من عام 2018.