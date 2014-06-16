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بوعزقي يتعهّد بخفض الواردات الفلاحية بـ 30 بالمائة

  09 جويلية 2017 - 14:47   قرئ 316 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوعزقي يتعهّد بخفض الواردات الفلاحية بـ 30 بالمائة

تعهدّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري "عبد القادر بوعزقي"، الأحد، برفع الإنتاج الفلاحي بـ5 في المائة، فضلا عن تقليص فاتورة الواردات بـ 30 في المائة ومضاعفة الصادرات الفلاحية في آفاق 2022.

 في لقاء جمعه بإطارات قطاع الفلاحة في مقرّ الوزارة، أبرز "بوعزقي" تركيز مخطط الحكومة الجديد على الإستغلال الفعلي للموارد المحلية، مع الإبتعاد على المديونية الخارجية، وعليه قال: "يستوجب علينا مضاعفة العمل في القطاع لتحقيق الأهداف المسطرة لآفاق 2022، وذلك برفع الإناج الفلاحي بنسبة 5 في المائة لبلوغ 4300 مليار دينار مقابل 2700 مليار دينار في 2014، مع تقليص نسبة الواردات بنسبة 30 في المائة، خاصة مسحوق الحليب، البقول الجافة، البطاطا، لحوم البقر والطماطم الصناعية.

ودعا الوزير مسؤوليه المحليين إلى تقديم تقييمات دورية للنشاطات الفلاحية في ولاياتهم، يشرف عليها الجهاز التنفيذي للولاية مرتين على الأقل في العام، مع اطلاعه عليها، وطالب بضرورة التدقيق في المعلومات الهامة وصدقية المعطيات وعدم تضخيم الأرقام التي تتضمنها التقارير التقييمية.

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