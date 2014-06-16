طاسيلي تفتح خط جديد بين تندوف ونواكشط العام القادم

كشف "بلقاسم حرشاوي" الرئيس المدير العام لشركة "طاسيلي للطيران"، الأحد، عن افتتاح خط جوي جديد بين تندوف ونواكشوط بحر 2018.

على هامش الاتفاق الموقّع مع شركة "بوينغ"، نقل الموقع الإقتصادي المتخصص "إيكو ألجيريا" على لسان "حرشاوي" قوله أنّ "طاسيلي" تسعى لتفعيل الخط بين أقصى جنوب الجزائر وعاصمة موريتانيا في غضون العام القادم.

وفي مقابل تثمينه اسهام مجمع "سوناطراك" في شراء طائرات "بوينغ" الثلاث، أشار "حرشاوي" إلى اهتمام "طاسيلي" بإيجاد شركاء لضمان رحلات جوية "شارتر"، فضلا عن توسيع نطاق النشاط في القارة الافريقية، عبر فتح حطوط نحو البنين ووجهات أخرى في غرب افريقيا.