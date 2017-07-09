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رفع مساهمة الفلاحة في الناتج الإجمالي الخام إلى 17 بالمائة آفاق 2022

بوعزقي يعرض مخطط تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الواردات

  09 جويلية 2017 - 21:00   قرئ 545 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوعزقي يعرض مخطط تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الواردات

يعكف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، خلال عرضه لخارطة طريق القطاع لآفاق 2022، على خفض نسبة الواردات الزراعية بنسبة 30 بالمائة ورفع الإنتاج الفلاحي بنسبة 5 بالمائة، خاصة أن الحكومة تولي أهمية قصوى للقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو للاقتصاد الوطني.

 

أبرز الوزير خلال اجتماعه الأول بإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس، بمقر الوزارة، الذي خُصص لعرض مخطط عمل تطوير القطاع، الأهمية والأولوية التي تعطيها الحكومة للقطاع الفلاحي بحكم دوره الاستراتيجي ومساهمته في كسب رهان تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

أشار الوزير إلى أن الدور المهم للفلاحة في ظل أزمة تراجع عائدات صادرات المحروقات منذ سنتين، قائلا  إن الدور المنوط بقطاعنا يتعدى كسب تحدي الأمن الغذائي ليصبح القوة الدافعة بالاقتصاد الوطني قدما ، وذلك في ظل إجراءات مخطط عمل الحكومة الجديد بعيدا عن الاستدانة الخارجية، لا سيما أن المخطط الحكومي يعتبر تطوير النشاطات الفلاحية الإنتاجية في صدارة الأهداف التي تصب في خانة تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص اختلال الميزان التجاري للمنتجات الأساسية الرئيسية، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

كشف الوزير ذاته، عن مخطط عمله لتطوير القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث أكد أنه سيعمل مع دائرته الوزارية على مضاعفة الجهود والمضي قُدما وفق الأهداف المسطرة لآفاق سنة 2022، والعمل على رفع الإنتاج الوطني كما ونوعا، من خلال الزيادة في قيمة الإنتاج الفلاحي والصيدي والغابي إلى 4300 مليار دينار مقابل 2700 مليار دينار سنة 2014، إضافة إلى رفع معدل نمو القطاع بنسبة 5 بالمائة، ليساهم بنسبة 17 بالمائة في الناتج الإجمالي الخام مقارنة بنسبة النمو المعتبر المسجلة خلال 15 سنة الماضية، مما سمح للقطاع بالمساهمة بـ 12 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي، إضافة إلى توسيع المساحة المسقية من الأراضي الفلاحية إلى 2 مليون هكتار وتوسيع المساحات الفلاحية إلى ما يقارب 9 ملايين هكتار.

وعن مجال تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج وضمان الاكتفاء الذاتي لمختلف المنتجات، كشف بوعزقي عن خارطة عمل الوزارة التي تستهدف مضاعفة قيمة الصادرات إلى ما يعادل 700 مليون دولار حاليا، بالموازاة مع تطوير نشاط الصناعات التحويلية وقدرات التخزين، إضافة إلى تحسين لوجيستية التصدير بما يحقق الأهداف المرجوة في المجال.

أضاف المسؤول الأول على القطاع الزراعي، أن هذه الإجراءات وأخرى ستساهم في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 30 بالمائة وستقلص قدر المستطاع من نسبة العجز في المنتجات الأساسية المستوردة، على غرار بودرة الحليب، القمح الصلب والبقول الجافة، والذرة وبذور البطاطس، فضلا عن لحوم البقر والطماطم الصناعية وغيرها من المواد. وفيما يتعلق بقطاع الغابات أوضح الوزير ذاته أنه ستتم زيادة نسبة المساحات التي تغطيها الغابات إلى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا.

أعطى الوزير أهمية كبيرة لتطوير الموارد البشرية ورفع مناصب العمل، حيث كشف عن التوجه لخلق 1 مليون و500 ألف منصب شغل في القطاع منها 80 ألفا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. في سياق ذي صلة، دعا الوزير المسؤولين المحليين إلى تقديم تقييمات دورية للنشاطات الفلاحية في ولاياتهم، والتي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للولاية مرتين على الأقل في العام، مع إطلاعه عليها، وطالب بضرورة التدقيق في المعلومات الهامة والتآكد من صدق المعطيات وعدم تضخيم الأرقام التي تتضمنها التقارير التقييمية.

مريم سلماوي

 

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