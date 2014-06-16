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رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه لـ المحور اليومي :

غياب الرقابة وعدم تحديد هامش الربح وراء فوضى الأسواق

  09 جويلية 2017 - 21:25   قرئ 459 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
غياب الرقابة وعدم تحديد هامش الربح وراء فوضى الأسواق

عادت أسعار بعض الخضر على غرار الطماطم و الكوسة   و الفلفل الأخضر  للارتفاع مجددا، بداية هذا الأسبوع، بعدما عرفت انخفاضا كبيرا خلال شهر رمضان، لتعاود بورصة هذه الخضروات ارتفاعها في بعض الأسواق، وهو ما أرجعه الخبراء والمتتبعون إلى غياب الرقابة وعدم تحديد هامش الربح، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار ذلك، متوقعين استمرار انخفاضها إلى غاية سبتمبر المقبل، في حين طالبوا الحكومة بضرورة التعجيل بتسقيف الأسعار.

 

أرجع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه بالكاليتوس، محمد مجبر، أمس، في تصريح لـ  المحور اليومي ، أن الارتفاع الذي تشهده بعض الخضروات، على غرار الطماطم و الكوسة  و الفلفل الأخضر  على مستوى أسواق التجزئة إلى غياب الرقابة وعدم تحديد هامش الربح الذي طالما طالبت الجمعية الحكومة بضرورة تحديده لحل مشكل الأسعار، واستغلال بعض التجار ـ  لشعار  السوق حر  يخضع للعرض والطلب ليفرض زيادات يدفع ثمنها المواطن البسيط. في السياق ذاته، أكد محمد مجبر، أن أسعار الخضر والفواكه لا تزال تشهد انخفاضا على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس المنضوي تحت المؤسسة الوطنية لتسيير أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، متوقعا استمرار تراجع أسعار الخضر والفواكه إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، ومن جهته قال، خبير التنمية الفلاحية آكلي موسوني، إنه في ظل الأوضاع التي تعرفها السوق الوطنية جراء الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه والتي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 30 و40 في المائة، لابد على الحكومة متمثلة في وزارة التجارة تسقيف أسعار الخضر والفواكه، في حين يرى الخبير أنها ضرورية لوضع حد لفوضى الأسعار التي أتعبت المواطنين قائلا  إن الأسعار لن تشمل الفلاحين، بل يكون هذا القرار موجها إلى التجار لوضع الحد للمضاربة في الأسعار، حيث تجاوز هامش الربح بين أسواق التجزئة والجملة 80 في المائة، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة وضع آليات مستعجلة لضبط أسعار الخضر والفواكه التي تتربع على عرش المضاربة . في هدا الإطار، أكد المتحدث ذاته، أن الفلاح هدفه الإنتاج ويجب عدم الخلط بين المهنتين، مضيفا أن مشروع تسقيف الأسعار الذي تحدثت عنه وزارة التجارة، والذي لم يطبق إلى حد الآن جاء من أجل تنظيم السوق وهو يخص بالدرجة الأولى التجار وليس الفلاحين، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتمد على هامش ربح لا يتجاوز 25 بالمائة، بالنسبة إلى التجار، ويرى موسوني، أن الأسواق الوطنية تعيش حالة من الفوضى تتمثل في ربح التجار أضعاف مضاعفة مقارنة بما يكسبه الفلاح، مما يستلزم ـ حسبه ـ ضبط السوق في قوانين جديدة تتمثل في إلزام التجار بالفاتورة مع تسقيف الأسعار.

وسيلة قرباج

 

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