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دخول خط تندوف نواكشوط حيز الخدمة سنة 2018

طاسيلي تقتني 3 طائرات بوينغ حديثة الطراز

  09 جويلية 2017 - 21:27   قرئ 512 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
طاسيلي تقتني 3 طائرات بوينغ حديثة الطراز

اتفقت شركة طيران طاسيلي فرع سوناطراك مع المصنع الأمريكي بوينغ لاقتناء ثلاث طائرات بسعة 150 مقعد من طراز 737-800، عقب إطلاق مناقصة وطنية ودولية العام المنصرم.

 

بلغ العقد الموقّع عليه في مقر سوناطراك أمس، 294 مليون دولار أمريكي، حيث اعتبر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية بلقاسم حرشاوي خلال مراسيم الاتفاق يمثل مرحلة بارزة في مسار تطوير إمكانات نقل طيران الطاسيلي، التي تسعى إلى رفع قدراتها الاستيعابية عبر شركة النقل الموجهة لفائدة عمال مناوبة مجمع سوناطراك وفروعه.

من المرتقب أن تستلم الطائرات خلال السداسي الثاني من 2018، والتي من شأنها أن تعزز أسطول طيران الطاسيلي، المتكون حاليا من 4 طائرات بوينغ 737-800 و4 بومباردييه داش كيو 400 و4 بومباردييه داش كيو 200، بالمقابل ثمّن فإن راكس غالار نائب رئيس المبيعات لمجموعة بوينغ الأمريكية المكلف بإفريقيا وأمريكا والكاراييب بالاتفاق، مشددا على اهتمام المجموعة الأمريكية بتوسيع الشراكة والتعاون ودعم تواجدها في الجزائر. يعد طراز 737-800 الذي سوف تستغله طيران الطاسيلي واحدة من أفضل مبيعات سلسلة بوينغ 737 الجديدة، والتي تعرف بمقصورتها  بوينغ سكاي أنتريور  المستوحاة من مقصورة  بوينغ 787 لينر  التي توفر الراحة للركاب بفضل حجم المقصورة وتصميمها العصري، وكبر حجم نوافذها، إضافة إلى الإضاءة  لاد  المتطورة وكبر سعة صناديق الأمتعة.

ذكر الرئيس المدير العام لشركة طاسيلي للطيران حرشاوي في ذات الصدد، باقتراب موعد افتتاح خط جوي بين تندوف ونواكشوط الذي من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة بصدد البحث عن شركاء لضمان رحلات جوية  شارتر ، فضلا عن توسيع نطاق النشاط إلى القارة الإفريقية، حيث تضع هذا المشروع ضمن الأولويات الخاصة باستراتيجية التوسع والتموقع، كاشفا عن فتح خط الجزائر -البنين ودراسة فتح وجهات أخرى، لاسيما باتجاه غرب إفريقيا، كما تقوم الشركة بتوسع دائرة النشاط وتدعيم النقل الخاص بمجمع سوناطراك وفروعه، حيث تسمح بحيازة طائرات جديدة من طراز بوينغ بتغطية كل الطلب المسجل لدى المجمع، علما أن طاسيلي فرع بنسبة 100 في المائة لمجمع سوناطراك، وثمّن بلقاسم مساهمة سوناطراك في عملية اقتناء الطائرات.

م.سلماوي

 

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