531 مليون دولار فاتورة استيراد السيارات خلال 5 أشهر

بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2017 الجارية مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016 ، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة ، حسب ما أفادت به مصالح الجمارك.

و بالمقابل ، عرفت فاتورة واردات مركبات نقل الاشخاص و السلع (المصنفة ضمن فئة منتجات التجهيز) انخفاضا قدر بأكثر من 25 في المائة حيث بلغت أكثر من 196 مليون دولار مقابل أكثر من 263 مليون دولار سجلت خلال نفس فترة من سنة 2016.

أما بالنسبة لقطع و ملحقات السيارات (المصنفة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة الواردات سجلت انخفاضا بأكثر من 4 في المائة حيث بلغت أكثر من 164 مليون دولار مقابل أكثر من 171 مليون دولار.

و فيما يخص العجلات المطاطية الجديدة فانه تم استيراد ما قيمته 144 مليون و 600 ألف دولار مقابل 181 مليون دولار أي بانخفاض يفوق 22 في المائة .

للتذكير فإن الحصة الكمية لواردات السيارات السياحية حددت في 2016 بـ 98 ألف و 374 وحدة في إطار رخص الاستيراد.

و بلغت قيمة واردات المركبات السياحية قرابة 1 مليار و 300 مليون دولار في 2016 مقابل أكثر من 2 مليار دولار في 2015 أي بانخفاض يفوق 36 بالمائة.