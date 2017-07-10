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تبون أمر باقتنائها من فلاحي أدرار الذين حققوا إنتاجا معتبرا

الحكومة تمنع استيراد الذرة بعدما بلغت فاتورتها مليار دولار

  10 جويلية 2017 - 21:08   قرئ 671 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تمنع استيراد الذرة بعدما بلغت فاتورتها مليار دولار

أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون استيراد الذرة من الخارج وإلزام المستوردين،  يوقف باقتناء الذرة الجزائرية التي ينتجها فلاحو ولاية أدرار، الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالذرة المستوردة.

 

أسرّت مصادر مطلعة لـ   المحور اليومي ، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، أصدر تعليمة تخص إيقاف التوطينات البنكية لمستوردي الذرة، حيث أمر تبون بمنع استيراد هذه المادة وإدراجها ضمن قائمة السلع المعنية برخصة الاستيراد. جاء قرار الوزير ـ حسب ذات المصدر ـ بعد اطلاعه على المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها فلاحو ولاية أدرار المعروفة بزراعة الذرة، حيث يعانون من صعوبة كبيرة في تسويق محصولهم السنوي من الذرة في السوق الوطنية، نتيجة إقدام بعض المستوردين على جلب الذرة من الصين والبرازيل بالعملة الصعبة، وبلغت فاتورة واردات الجزائر من مادة الذرة خلال السنوات الأخيرة قرابة مليار دولار، الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، في ظل تراجع عائدات الجزائر من العملة الصعبة بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. أبدى تبون بعد اطلاعه على هذا الملف، استغرابه من الطريقة العشوائية في استيراد السلع والمنتجات من الخارج، خاصة بعدما أدرك أن ولاية أدرار بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية من مادة الذرة، ويسعى من خلال هذا الإجراء إلى حماية الخزينة العمومية من مافيا الاستيراد الذين أنهكوا الخزينة العمومية، بعد استنزافهم الملايين من الدولارات تحت ذريعة الاستيراد، ليتبين أن غالبية المواد المستوردة من الخارج موجودة بوفرة في السوق الوطنية.    من جهة أخرى، أبدى عدد من الفلاحين من منتجي الذرة بأدرار المقبلين على حملة حصاد محصولهم هذا الموسم قلقهم الكبير من هاجس تسويق منتوجهم الذي لم يُتخذ بشأنه أي إجراء إداري إلى حد الآن، وطالبوا الحكومة بالتعجيل في التدخل، قبل أن تحدث كارثة ويتلف محصولهم، لا سيما أنه لم يبق على موعد بدء الحصاد إلا أياما معدودات، حيث تكبّد الفلاحون خلال الموسم الماضي خسائر فادحة نتيجة فساد محصولهم بعد تكدّسه في المخازن لوقت طويل.

لطفي العقون

 

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