الرئيس السابق للنقابة الوطنية للوكالات السياحية:

لابد من إرادة سياسية لإنعاش السياحة وفتح باب الاستثمار للخواص

الخزينة تخسر 05 ملايين دولار سنويا بسبب توجّه الجزائريين إلى تونس

شددت النقابة الوطنية للوكالات السياحية على ضرورة تنظيم الحكومة للقطاع السياحي، من خلال التخطيط لبرنامج تطويري لإنعاشها ابتداء من السفارات للتعريف بالوجهات السياحية الهائلة، وترقية خدمات الاستقبال والفندقة بما يرقى لما هو معمول به في بلدان الجوار، على غرار تونس التي نجحت في استقطاب أزيد من 1.5 مليون سائح جزائري وضخ ما يزيد عن 5 ملايين دولار سنويا من المفترض أن تجلبها السوق السياحية المحلية في صالح رفع قيمة العملة الصعبة للخزينة العمومية، في ظل تراجع عائدات المحروقات وتراجع احتياطي الصرف الجزائري.

الديوان الوطني للسياحة يستحوذ على 1.5 بالمائة من أرباح الوكالات

أكد الرئيس السابق للنقابة الوطنية للوكالات السياحية مدير شركة حامية للسفر حمينة صلاح الدين، في تصريح لـ المحور اليومي ، أن الوكالات السياحية ليس دورها الأساسي الترويج للسياحة المحلية، بل هو من مهمة الديوان الوطني للسياحة المكلفة أساسا بمهمة التعريف بالمناطق السياحية الداخلية وتوفير عروض مهمة مغرية لجلب السواح المحليين والأجانب رغم أنها تستحوذ على نسبة 1.5 بالمائة من الأرباح السنوية التي تدفعها وكالات السفر والسياحة، معتبرا الوكالات السياحية تجارية بحتة تبحث عن الوجهات الخارجية أو الداخلية التي تجني منها أرباحا فقط مثلما هو الحال بالنسبة للعمرة والحج.

الغلاء الفاحش لأسعار الإيواء أهم منفّرات السواح المحليين قبل الأجانب

انتقد محدثنا في هذا الشأن ضعف الخدمات في الجزائر والفوضى في بعض المناطق السياحية قائلا لابد من توفر محيط نظيف وتوفير المرافق القاعدية من نزل أو فندق وكذا المطاعم، مشيرا إلى لمشكل غياب ثقافة التسويق للسياحة الداخلية وذهنيات الجزائريين التي تفتقد لثقافة استقبال السواح الأجانب وحتى المحليين منهم، ورغم جهود عديد الوكالات السياحية في استقطاب وإقناع السائح الأجنبي، وعند حلوله بالجزائر لا يجد أي مرافق مريحة ومظاهر نظافة ورقي في الترحيب والاستقبال، مما ينفّر الزبون، وأوضح حمينة قائلا لابد من إرادة سياسية قوية للتخطيط المدروس، لجعل السياحة عمود الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الجزائر وتنوع السياحة من الجبلية للبحرية إلى الصحراوية، وذلك بعيدا عن مشاكل وفرة الهياكل القاعدية لتسجيل انطلاقة فعلية حقيقية نحو سياحة متطورة .

1.5 مليون سائح جزائري يضخّ أزيد من 5 ملايين دولار سنويا للخزينة التونسية

لم يستثن حمينة في ذات الصدد العائق المهم والمتمثل في الغلاء الفاحش لأسعار الإيواء والتي تفوق 10 ألف دينار، أي مليون سنتيم لقضاء ليلة واحدة فقط، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وإجراءات ترشيد النفقات التي تغير وجهته إلى مناطق سياحية خارجية، أهمها تونس التي تنجح سنويا في استقطاب أزيد من 1.5 مليون سائح جزائري يساهم في ضخ مايقارب 5 ملايين دولار سنويا للخزينة التونسية بدلا من الجزائرية، وذلك نظير أسعار تنافسية تبدأ من 39000 دج لقضاء شخص 8 أيام بتونس وهي توافق قدراته المالية والتنقل بسيارته أو كراء حافلة جماعية، فضلا عن توفرها على خدمات استقبال راقية ومتطورة تجلب الزبون والتي كان من المفترض أن يتم تطويرها منذ 30 سنة مضت عبر مراحل وليس في سنتين أو ثلاثة يتم إنعاش هذا القطاع الهام الذي كانت له مكانة في وقت مضى مقارنة بتونس والمغرب التي سجلت قفزة نوعية في إحياء السياحة المحلية.

كل القطاعات معنية بتطوير قطاع السياحة لإقلاع سياحي ناجح

عن دور وزارة السياحة في كل ما يشهده القطاع من تدهور وركود، أكد محدثنا أن هذا القطاع حيوي يرتبط تطوره بعدة قطاعات أخرى ويستلزم تضافر جهود كل الوزارات لإقلاع سياحي ناجح، والذي تُعنى به كل من قطاع المالية والثقافة، ضف إليها وزارة الرياضة، وكذلك وزارتي التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، لدورهما المهم في تنشئة جيل مثقف يهتم بالسياحة الداخلية والحفاظ عليها وترقيتها وترويجها للأجانب.

تطرق إلى مشكل السائح أو الزبون الأجنبي الذي تفرض بعض البنوك الجزائرية تحويل أموال بحسابه البنكي من العملة الصعبة إلى عملة الدينار أو تحويل 50 بالمائة من الأموال للعملة الوطنية، وهو الإجراء الذي لايروق للكثير من الأجانب ويساهم في نفورهم من السياحة الداخلية، مشيرا إلى ضرورة من إقرار تسهيلات لفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة عند إيفاد سواح إلى الخارج يسهل عملية الدفع، وانتقد في ذات الصدد قيمة المنحة السياحية الضعيفة جدا المقدرة بـ120 أورو سنويا والتي لا تكفي حتى لاقتناء وجبة واحدة أوقضاء ليلة واحدة في الخارج، في الوقت الذي تخصص فيه تونس مبلغ سنوي يقدر بـ 3600 أورو.

قانون السياحة يعرقل بعث استثمارات خاصة هامة

في ذات الموضوع، اقترح حمينة عبد القادر على الحكومة ضرورة فتح السوق السياحية للاستثمار الخاص والقضاء على البيروقراطية والعراقيل الإدارية التي تواجه كل مستثمر يرغب في إنجاز فندق أو منتجع سياحي، على غرار الأجانب الذين يمتلكون الخبرة في المجال الفندقي والاستقبال الذين يستثمرون بأموالهم الخاصة، معتبرا القوانين التي مر عليها أزيد من 20 سنة دون مراجعتها لا تزال تؤخر وتعرقل بعث المشاريع الاستثمارية السياحية، معيبا في ذات السياق على البرنامج المسطر لتطوير الهياكل القاعدية السياحية على مدى 15 سنة، والذي لم تظهر نتائجه للوقت الحالي، وهو ما ترتب عنه افتقاد الجزائر لفنادق مختلفة ـ حسب الخدمات والقدرات المالية لكل زبون ـ، في حين أن مدينة أنطاليا بتركيا التي تقارب مساحتها الجغرافية ولاية تيبازة تستقطب ملايين السواح سنويا، بالنظر إلى توفرها على هياكل الإيواء التي تصل إلى 4500 فندق، حيث خطط مسؤولو المدينة التركية لبرنامج تطويري على مدى 5 سنوات كاملة وبالتدريج، ليتم تجسيد هذه الاستثمارات الهامة التي تعتبر عمود السياحة.