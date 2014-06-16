ارتفاع وارداتها بأكثر من 5 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017

سماسرة السيارات يسقطون نظام الكوطة ويحوّلون 531 مليون دولار إلى الخارج

أفشل سماسرة السيارات خطة الحكومة في كبح ارتفاع فاتورة الاستيراد، من خلال فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين، حيث أكدت الأرقام الرسمية للجمارك، أن فاتورة واردات السيارات السياحية قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لـ 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016، مما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة.

بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لـ 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016، مما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة ـ حسب مصالح الجمارك ـ حيث إن هذا الارتفاع سببه استيراد الأشخاص للسيارات مباشرة أو باستخدام رخص المجاهدين الذين تمكنوا من استيراد 530.8 مليون دولار خلال الأشهر الأولى، رغم تعليمة وزارة الصناعة للجمارك بتجميدها، وأكد موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصدر بالجمارك، أن هذه السيارات تم استيرادها خارج نظام الكوطة ، مشيرة إلى مبلغ 350.8 مليون دولار منها 310 مليون تم استيرادها من فرنسا ـ حسب أرقام الجمارك الفرنسية حولها خواص ـ و سماسرة السيارات من أصحاب قاعات العرض متعددة العلامات التي استغلت الفوضى الكبيرة التي تعيشها سوق السيارات وتأخر توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء المعتمدين التي لن يتحجاوز عددها خلال 2017، 25 ألف وحدة لجميع الوكلاء. في سياق متصل، أمرت وزارة الصناعة والمناجم البنوك بتجميد عمليات استيراد الأفراد والمؤسسات للسيارات الجديدة إلى غاية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم هذا النشاط، بعد تسجيل مصالح الجمارك لتجاوزات كبير لدرجة منافسة وكلاء السيارات المعتمدين الذين يعيشون مرحلة صعبة، بعد استحداث نظام الكوطة لتخفيض فاتورة الاستيراد. بالمقابل، عرفت فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص والسلع المصنفة ضمن فئة منتجات التجهيز انخفاضا قُدّر بأكثر من 25 في المائة، حيث بلغت أكثر من 196 مليون دولار مقابل أكثر من 263 مليون دولار سُجلت خلال نفس فترة من سنة 2016، أما بالنسبة لقطع وملحقات السيارات المصنفة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير الغذائية، فإن فاتورة الواردات سجلت انخفاضا بأكثر من 4 في المائة، حيث بلغت أكثر من 164 مليون دولار مقابل أكثر من 171 مليون دولار، وفيما يخص العجلات المطاطية الجديدة، فإنه تم استيراد ما قيمته 144 مليون و600 ألف دولار مقابل 181 مليون دولار أي بانخفاض يفوق 22 في المائة .