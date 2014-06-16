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إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة المنشأة في إطار "أونساج" قبل 2011

  11 جويلية 2017 - 16:14   قرئ 274 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة المنشأة في إطار "أونساج" قبل 2011

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سميرة جعيدر أن إعادة جدولة المؤسسات المستفيدة من برنامج "أونساج" تخص المؤسسات المنشأة قبل مارس 2011.

وأوضحت المتحدثة للاذاعة "المؤسسات المنشأة قبل هذه الفترة كانت تعاني بسبب إضطرارها لتسديد حوالي 60 بالمائة من الفوائد البنكية، لكن بعد 2011 تم خفض النسبة البنكية إلى نحو 1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 5 إلى 6 بالمائة"، مشيرة إلى أن ذلك دفع بمسؤولي الدولة لاتخاذ قرار إعادة جدولة ديونهم ومسح غرامات التأخر في في تسديد ديونهم، "وهو ما يمكنهم من تسديد ديونهم لاحقا بكل يسر ويسمح باستمرار نشاط مؤسساتهم".
و شددت على أن إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورا أساسيا لعمل الحكومة لتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني خارج المحروقات، وذلك عن طريق التكفل بالشباب البطال ودعم النشاطات المطلوبة بقوة محليا.
من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة محمد حمودي أن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت أولوية نظرا للخصوصية التي تتميز بها ويتم وفق شروط و آليات دقيقة.

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