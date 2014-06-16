وزير التجارة يبدي تفاؤلا بشأن محاربة المعاملات التجارية غير القانونية

عودة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات غير واردة حاليا

أكد وزير التجارة أحمد ساسي أمس، أن الجزائر سجلت خلال السداسي الأول من هذا العام 69 مليار دينار خارج إطار التعاملات القانونية من خلال عدم الفوترة، وهي الممارسات التي قال إنها ستتقلص بعد إنجاز أسواق الجملة النظامية ومؤسسات التوزيع المنتظمة ذات الطابع العصري، والتي ستسمح ـ حسبه ـ بالتقليل من التعاملات التجارية خارج الأطر القانونية.

خلال الزيارة التي قادته أمس، لولاية قسنطينة، أين عاين عديد المشاريع التابعة لقطاعه ووضع حجر الأساس لعدد منها ودشن أخرى، أبدى وزير التجارة أحمد ساسي تفاؤلا بشأن التأثيرات الإيجابية للمؤسسات التي هي في طور الإنجاز سواء من الخواص أم الدولة فيما يتعلق بمحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه مؤسسات التوزيع المنتظمة ذات الطابع العصري التي تدخل في صميم عمل الدولة لمحاربة التعاملات التجارة غير القانونية، كاشفا عن تسجيل 69 مليار دينار لم تتم في إطار الفوترة خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى جوان الماضي، والتي ضبطت من خلال أعوان المصالح التجارية، مشيرا إلى مشاريع إنجاز 8 أسواق للجملة للمساعدة في استقطاب المنتوج الفلاحي ـ حسبه ـ وتوزيعه في أحسن الظروف وكذا تقليص ومحاربة عدم الفوترة، وهي المساعي التي يهدف إليها التنظيم الجديد للسوق، بغية تخفيف الجانب غير القانوني للمعاملات التجارية وتحسين المنتوج والتمكن من التحكم في كل الأسعار.

الوزير لدى تفقده للمخبر الجهوي لمراقبة الجودة أثنى على نشاطه باعتبار المخبر الوحيد الذي يقوم بعملية التحري حول المنتجات الكهرومنزلية، الأمر الذي من شأنه المساعدة على اكتشاف بعض المواد المضرة للصحة وسحبها من التداول، داعيا المواطنين إلى المشاركة في محاربة ظاهرة التحايل وإدخال منتوجات غير مطابقة تقنيا لأبسط قواعد الاستهلاك، من خلال تفقد العلامة التي يكون على المنتوج مصدرها ومستوردها أو منتجها قبل الاقتناء.