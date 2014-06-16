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ستساهم في رفع إنتاج الولاية من السمك الأزرق

أسطول الصيد البحري بجيجل يتدعّم بـ 12 سفينة جديدة

  11 جويلية 2017 - 21:41   قرئ 511 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسطول الصيد البحري بجيجل يتدعّم بـ 12 سفينة جديدة

كشفت مديرية الصيد البحري بجيجل، عن تدعيم أسطول الصيد بالولاية بما لا يقل عن 12 سفينة جديدة، في إطار عمليات التحديث والدعم الذي استفاد منها، والرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الصيد البحري بعاصمة الكورنيش وإعطائه ديناميكية جديدة، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاج الذي نزل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة بكل ما كان لذلك من انعكاسات على أسعار السمك بالولاية.

 

حسب بيان المديرية الوصية، فإن اقتناء السفن الجديدة الذي جاء بعنوان سنة 2016 كلف غلافا ماليا يفوق 54 مليون دينار وهو الغلاف الذي تكفلت بتوفيره كل من وكالة تشغيل الشباب، وكالة القرض المصغر وكذا صندوق التأمين على البطالة، مما سمح باقتناء السفن الـ  12  المذكورة في انتظار اقتناء 11 سفينة أخرى، ليصل العدد الإجمالي الذي سيتدعم به أسطول الصيد البحري بعاصمة الكورنيش إلى 23 سفينة، وهو رقم من شأنه أن يساهم في رفع وتيرة إنتاج السمك بالولاية، ومن ثمة التحكم التدريجي في مستوى الأسعار التي بلغت حدا لا يطاق من الالتهاب خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، لا سيما بعد التراجع الكبير في مستويات الإنتاج التي بلغت حدودها الدنيا خلال الفترة الأخيرة، بفعل تقادم تجهيزات الصيد وتراجع مردود الصيادين إلى درجة أن الكثير من هؤلاء اضطروا إلى ترك المهنة نهائيا جراء الخسائر الفادحة التي تكبدوها، وكانت مديرية الصيد البحري بجيجل قد اعترفت بتراجع إنتاج الولاية من السمك الأزرق خلال سنة 2016 بنسبة قاربت الثلثين، حيت تراجع الإنتاج من أكثر من سبعة آلاف طن خلال سنة 2012 إلى نحو ثلاثة آلاف طن فقط خلال السنة الماضية، الأمر الذي شكل ضربة قوية لاقتصاد الولاية الذي يشكل قطاع الصيد البحري رقما ثقيلا في معادلته.

عماد م

 

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