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جفاف الحنفيات في عز الصيف

العطش يضرب عددا من ولايات الوطن

  11 جويلية 2017 - 21:47   قرئ 570 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
العطش يضرب عددا من ولايات الوطن

 تعاني عدة ولايات من الوطن خصوصا العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة وباتنة، من العطش بسبب جفاف حنفياتها وانقطاع التزود بالمياه في عز فصل الصيف خلال هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، الأمر الذي يثير التساؤل حول أسباب هذا المشكل الذي يتكرر كل سنة، رغم كل الإجراءات الوقائية التي قامت بها وزارة الموارد المائية من أجل تفادي الوقوع في مشكل انقطاع مياه الشرب.

 

تتزامن موجة الحر الشديدة التي تجتاح الوطن مع أزمة عطش، وشكل انقطاع المياه الصالحة لشرب وجفاف الحنفيات النقطة المشتركة بين مختلف مناطق الوطن، يحدث هذا في ظل إنفاق الملايير على سدود وآبار جفّ مجرى الماء فيها، وأزمة العطش لاقت استنكارا من سكان بعض الأحياء الشعبية، لا سيما منهم في الجزائر العميقة، وعادت مجددا مظاهر البحث عن جلب الماء، من خلال حمل الدلاء وحركة جرارات الصهاريج إلى الواجهة. من جهة أخرى، انخفض مستوى منسوب الماء عبر الكثير من سدود الوطن، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.  تعيش العاصمة تفاقما لانقطاعات الماء رغم تطمينات مسؤوليها بضمان صيف دون انقطاعات، إلا أن هذا يتناقض مع الواقع، إذا أنها لن تعرف أزمة ماء كبيرة، والغريب في الأمر أن ذلك يتم دون سابق إنذار، ولم يسلم من هذا الأمر حتى سكان المناطق الساحلية، وحتى تلك التي تتربع أراضيها على سدود ذات قدرة استيعاب معتبرة، على غرار ولايات تيزي وزو وميلة التي تحتوي على أكبر سد في إفريقيا، حيث ذاق سكانها العطش مبكرا هذا الصيف. شهدت العديد من بلديات العاصمة، على غرار برج البحري وأحياء من بلدية براقي انقطاعا في شبكة المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي أثار سخط المواطنين بهذه المناطق ولم تسلم ولاية بومرداس من هذه الأزمة، حيث عانى العشرات من سكان الأحياء السكنية بالولاية على غرار بلدية بغلية وسيدي داود وتاورقة وغيرها من البلديات، أمس، من الجفاف بسبب انقطاع ماء الحنفيات دون سابق إنذار من مؤسسة الجزائرية للمياه، مما أجبرهم على الخروج للبحث عن المياه، والوضع ذاته عاشه مواطنون من أحياء بكل من ولايتي البليدة وتيبازة، حيث تسبب انقطاع المياه الصالحة الشرب في أزمة عطش بالمناطق، وتضاعفت المعاناة بالنسبة للمناطق النائية عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تسبب الارتفاع الرهيب لدرجة الحرارة هذه الأيام في خلق أزمة مياه بهذه المناطق وأدخل سكانها في جفاف.

خليدة تافليس

 

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