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نحو إستحداث 300 مساحة تجارية كبرى

  12 جويلية 2017 - 14:54   قرئ 414 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نحو إستحداث 300 مساحة تجارية كبرى

كشف وزير التجارة "أحمد ساسي"، الأربعاء، عن مخطط حكومي لإستحداث ما لا يقلّ عن ثلاث مائة مساحة تجارية كبرى.

أكد الوزير نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أنّ الـ 300 مساحة ستكون على شاكلة المجمعات الكبرى للتوزيع والتسويق، وتمثل حلاّ لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية.
وأشار الساسي أنّ الخطوة ستمكّن من التحكم على نحو أفضل في القطاع، مبرزا أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه والخضر على المستوى الوطني من أجل تسيير أفضل للإنتاج الفلاحي، ودعا الوزير إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل التحكم في المعاملات التجارية.
وتابع "سيكون من الضروري مضاعفة قدر الإمكان المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق، مشيرا إلى أنّ هذا الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية، وتحسين نوعية المنتجات، والحيلولة دون التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية.
وأفاد "الساسي" أنه "لن يتم تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني".
وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص صرح الوزير أنّ "التدابير المتخذة في هذا الصدد ستأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تمّ إبرام اتفاقيات معها ووفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية".

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