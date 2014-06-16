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قال إن اللجنة المكلفة بإعادة النظر فيه شارفت على الانتهاء

بدة يعلن «الحرب» على «الاستيراد المقنّع» ويكشف عن دفتر شروط جديد

  14 جويلية 2017 - 19:37   قرئ 497 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بدة يعلن «الحرب» على «الاستيراد المقنّع» ويكشف عن دفتر شروط جديد

صعّد وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة لهجته مع المستثمرين في مجال تركيب السيارات، حيث أكد الوزير أن «الاستيراد المقنّع في الجزائر قد انتهى»، قائلا إن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد تشارف على إنهاء عملها، كما أن الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط سيكون خلال الأيام المقبلة.  

  أكد وزير الصناعة والمناجم في رسالة شديدة اللهجة وجهها للمستثمرين أن «على من يريد الاستثمار في هذا القطاع أن يعمل وفق الإمكانات المسخرة له، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستيراد فيجب أن يعلم أن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر»، واستطرد بدة قائلا «بعد عامين لم نرَ شيئا ملموسا على أرض الواقع». ولم يستبعد بدة في تصريح للإذاعة الجزائرية الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط خلال الأيام المقبلة، والذي سيبعث الأمل -حسبه- في قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن قرار مراجعة دفتر الشروط اتخذ بعد الوقوف على عدة ثغرات متضمنة فيه، معتبرا أن إعادة النظر في السياسة الخاصة بقطاع السيارات أمر حتمي في الوقت الحاضر وأن التركيز سينصبّ على تشجيع مصنّعي المعدات الأصلية للدخول إلى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة في مجال صناعة قطع الغيار، بغية توجيه الإنتاج إلى السوق المحلية وكذا التصدير إلى الأسواق الإفريقية، لأن الجزائر -كما قال- سوق واعدة في هذا المجال. وخلال مناقشة الحكومة في اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون لمشاريع مراسيم تنفيذية، عرض وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02 / 06 / 2016، يحدد كيفيات تخصيص الحساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية. وتأتي هذه الإجراءات بعدما اعترف وزير الصناعة والمنجم محجوب بدة بالاختلالات التي يعرفها مجال تركيب السيارات، حيث اعتبر الوزير أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى «استيراد مقنع»، مما يستدعي -حسبه- إعادة النظر في التنظيم المؤطر له، في إشارة إلى الفضيحة التي انتشرت على جدران مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مصنع «هيونداي» بتيارت ومصنع «فولكسفاغن» بغليزان. 

أسامة سبع 

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