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خلال استقباله وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي

ساسي يؤكد سعي الحكومة لرفع حصص التصدير خارج المحروقات

  14 جويلية 2017 - 19:38   قرئ 326 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ساسي يؤكد سعي الحكومة لرفع حصص التصدير خارج المحروقات

 أكد وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ في لقائه بممثل عن صندوق النقد الدولي، سعي الحكومة إلى خلق توازنات بين الصادرات والواردات، من خلال نظام رخص الاستيراد، مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة مع كل الشركاء.    

  أبرز الساسي الميكانيزمات التي تعتمدها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المنتوج الوطني وترقيته، بالإضافة إلى حماية المستهلك وخلق توازنات بين الصادرات والواردات، من خلال نظام رخص الاستيراد، مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة مع كل الشركاء، حيث تحدث الوزير خلال استقباله وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بمقر وزارة التجارة، عن مساعي الجزائر لرفع حصص التصدير خارج المحروقات، مبرزا في الوقت ذاته -حسب بيان الوزارة- المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة لترقية العملية من خلال التشريع ومرافقة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين. وفي ذات الصدد، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للتعاون مع الجزائر وتوسيع علاقاته معها خاصة في قطاع التجارة، حيث أكد جهاد أزور أن الإمكانات البشرية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها الجزائر جعلتها أرضا خصبة للاستثمار، مبرزا أن الصندوق يحظى بعلاقة طيبة مع الجزائر. وقد ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية خاصة فيما يخص قطاع التجارة، حيث أوضح جهاد أزور أهمية مؤسسات القطاع الخاص في فرص النمو وخلق فرص العمل الاقتصادية، موضحا أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي لكونه أعطى مرونة أكبر في الاقتصاد الوطني على حد قوله. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد استقبل مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وتمحورت المحادثات حول الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحديد نموذج النمو إضافة إلى حرص السلطات العمومية من أجل ترشيد النفقات العمومية من خلال تنويع مصادر تمويل الاستثمار. 

 لطفي.ع 

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