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في ظل زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا إلى 700 ألف برميل يوميا

مخاوف من تراجع نسبة التزام المنتجين بخفض الإنتاج إلى 60 بالمائة

  14 جويلية 2017 - 19:41   قرئ 323 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مخاوف من تراجع نسبة التزام المنتجين بخفض الإنتاج إلى 60 بالمائة

 يبدو أن سوق النفط الدولية تشهد مرحلة أقل ما يقال عنها إنها صعبة ومتوترة، رغم كل مبادرات خفض الإنتاج من دول أوبك وخارجها، إلا أن زيادة إنتاج دول معفية من القرار على غرار ليبيا ونيجيريا إلى حدود 700 ألف برميل يوميا، تهدد بتراجع نسبة التزام الدول المنتجة باتفاق المنظمة إلى 60 بالمائة، بالنظر إلى التأثير السلبي للإنتاج الأمريكي من النفط الصخري على توازنات الإمدادات النفطية للسوق الدولية بما يقيّد تعافي الأسعار.  

تراجعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة وسط انخفاض درجة الالتزام بتخفيضات أوبك، لكنها ظلت بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، بعدما ذكرت وكالة الطاقة أن الإنتاج في أوبك تراجع في الشهر الماضي لأدنى مستوى له في 6 أشهر، لكن مع احتمال وفرة العرض أكثر مقابل ضعف الطلب في فصل الصيف، مما يُبقي الأسعار متذبذبة تحت 50 دولارا للبرميل الواحد. وأكد ذات التقرير أن إنتاج «أوبك» تراجع في الشهر الماضي بنسبة 78 بالمائة مقارنة بماي المنصرم أين سجلت نسبة 95 بالمائة، حيث قام العديد من الأعضاء بضخ كميات النفط أكبر مما يسمح به اتفاق العرض، وهو ما أدى إلى تسجيل سعر نفط برنت أمس بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 48.23 دولارا للبرميل. وفي ذات الصدد، قال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز إن «التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج تراجع إلى 98 بالمائة في جوان، لكن الأهم أن إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا العضوين المعفيين حاليا من التخفيضات زاد بنحو 700 ألف برميل يوميا عنه وقت إبرام اتفاق أوبك في نوفمبر، مما يبطل أثر نحو 60 بالمائة من تخفيضات أوبك، وفي ظل زيادة الإنتاج الأمريكي بمرور الوقت يبطل أثر النسبة الباقية». ومن جهته، أوضح تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن اتفاق منظمة أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج فشل في إعادة التوازن لسوق النفط، حيث قيدت زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتعافي الإمدادات في ليبيا ونيجيريا مساعي المنظمة والمستقلين لتقليص مخزونات النفط العالمية إلى متوسط مستواها في 5 سنوات، خاصة أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بأكثر من 10 بالمائة خلال السنة الماضية ليصل إلى 9.4 ملايين برميل يوميا. جدير بالذكر أن أسعار النفط تعرضت لضغوط بيع في الأسابيع الأخيرة، نظرا للقلق من ارتفاع الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، مما أبطل مفعول تخفيضات الإنتاج من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».  

مريم سلماوي 

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