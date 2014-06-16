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فيما انخفض سعر البرميل بـ 3.73 دولار

تراجع مفاجئ في إنتاج النفط الجزائري!

  15 جويلية 2017 - 19:56   قرئ 538 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع مفاجئ في إنتاج النفط الجزائري!

  كشف آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن تسجيل تراجع مفاجئ في إنتاج النفط الجزائري، الذي تدنى سعر البرميل منه إلى مستوى 51.40 دولار، بانخفاض قدّر بـ 3.73 دولار أي بنسبة 7.5 في المائة. 

حسب تقرير المنظمة، فإن إنتاج النفط الجزائري قدر خلال شهر جوان المنصرم بـ 1.060 مليون برميل يوميا، وسعره بلغ 46.07 دولار للبرميل، مقابل 1.061 مليون برميل يوميا وبسعر 49.80 دولار في ماي، أي بانخفاض قدّر بـ 3.73 دولار وهو ما يعادل نسبة 7.5 في المائة، بينما بلغ معدل سقف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط 32.611 مليون برميل يوميا بزيادة محسوسة مقارنة بشهر ماي، أين سجل 31.217 مليون يوميا، حيث سجل ارتفاع لإنتاج المملكة العربية السعودية إلى 9.950 مليون برميل يوميا في جوان مقابل 9.898 مليون برميل يوميا في ماي، كما ارتفع الإنتاج الإيراني إلى 63.790 مليون برميل يوميا في جوان مقابل 3.774 مليون برميل يوميا في ماي. وفي هذا الشأن، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية وكاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى في تصريح لـ «المحور اليومي»، إن حصة البترول أو النفط الجزائري تمثل 48 بالمائة من إيرادات الجزائر من المحروقات والباقي يأتيها من مداخيل الغاز ومشتقات المحروقات، معتبرا أن تراجع سعر البرميل من النفط بدولار واحد يؤثر على إيرادات الجزائر بشكل نسبي وليس بشكل كلي، ولحسن الحظ ـ حسب المحدث - فإن مبيعات الغاز تحكمها العقود الآجلة طويلة المدى وليس بورصات الطاقة. وعلى مستوى توقعات التقرير الأخير، فإنه تمت الإشارة إلى نسبة نمو خلال السنة المقبلة ستبلغ 3.4 بالمائة، وهي نفس المستوى المحقق هذه السنة. أما بالنسبة للطلب العالمي على النفط، فإنه يتوقع زيادته هذا العام بـ1.27 مليون برميل يوميا إلى مستوى 96.4 مليون برميل يوميا على خلفية استرجاع الطلب الصيني والهندي لعافيته. أما من جانب العرض، فإنه يتوقع أن يرتفع بالنسبة للدول غير الأعضاء في «أوبك» بـ0.80 مليون برميل يوميا هذا العام، إلى مستوى 57.82 مليون برميل يوميا. وتعكس التطور السلبي لأسعار النفط التقلبات المسجلة، حيث بلغ متوسط سلة «أوبك» 50.21 دولار للبرميل فيما بلغ أعلى متوسط في السلة ويعود لموربان الإماراتي نحو 53.12، أما بالنسبة لمعدل سعر برنت بحر الشمال فقد بلغ مع نهاية السداسي الأول للسنة الحالية 51.68، مع ملاحظة أن صحاري بلند مؤشر النفط الجزائري يظل دائما تحت مستوى برنت بحر الشمال، حيث قدر في جوان بـ46.42 دولار للبرميل مقابل 50.45 دولار للبرميل في ماي، مما يعني فقدان المزايا التي كان يتمتع بها النفط الجزائري. 

وسيلة قرباج 

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