تبون يطالب الجمارك بـ"تنظيف" قطاع التجارة

طالب الوزير الأول، عبد المجيد تبون، المديرية العامة للجمارك ببدء العمل على تطبيق تعليمة استيراد المواد برخص. وأعلنت المديرية الوصية عن بدء تطبيق تعليمة الوزير الأول عبر جميع مديرياتها الجهوية، في بيان صدر في الـ 12 من جويلية الجاري، جاء فيه : " الوزير الأول، يطالب، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بتنظيف التجارة الداخلية من التصرفات الشاذة التي يشهدها القطاع، ويأتي هذا بهدف الحد من زيادة فاتورة الواردات"، حسب ما جاء في موقع "كل شيئ عن الجزائر".

من جهته طالب المدير العام للجمارك من إداراته، الافراج عن المواد المستوردة الخاضعة للتراخيص، شرط تقديم الوثائق المعنية.