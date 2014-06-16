تعيين أرزقي حوسيني رئيسا لوكالة "ألنافت"

نصب وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد أرزقي حوسيني رئيسا للجنة ادارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنافت".

وفي هذا الصدد قال حوسيني الذي كان يشغل منصب رئيس للوكالة بالنيابة منذ 23 مارس الماضي خلفا سيد علي باطاطا أنه "على وعي تام بالدور الهام المنوط بالوكالة في ترقية قطاع الطاقة "، مؤكدا أن الوكالة ستعمل بالتعاون مع سوناطراك لتطوير وتحسين مسار تثمين قطاع المناجم وتفعيل كل الاجراءات والتدابير الضرورية لاستقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا المجال.





