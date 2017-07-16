نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد بايري لـ المحور اليومي :

ننتظر استدعاء حداد لاجتماع أفسيو لتباحث حادثة منعه من حضور زيارة تبون

المكلفة بالإعلام بـ أفسيو : تلقينا دعوة رسمية من وزارة العمل ولا نزال شريكا اقتصاديا للحكومة

صنعت حادثة منع الوزير الأوّل عبد المجيد تبون لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، من حضور حفل تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفايس-بوك الذي حمل تعليقات تنم على القطيعة التدريجية بين الحكومة و الباترونا دون أي سبب يُذكر حسبما أكده افسيو وصرح محمد بايري في انتظار اجتماع الأسبوع المقبل لتباحث حيثيات حادثة منع حداد من حضور الحفل.

يبدو أن الوزير الأول عبد المجيد تبون غير راض على أكبر تجمع لرجال الأعمال الجزائريين، برئاسة علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات خلال منع حضوره بالرغم من تلقيه الدعوة رسميا من طرف وزارة العمل، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن فحوى منع حداد من حضور مراسيم تخرج الطلبة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالرغم من أن حضور حداد كان بعد دعوة رسمية من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

في هذا الصدد، أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد بايري في اتصال بـ المحور اليومي ، أن أعضاء المنتدى ينتظرون دعوة من حداد لعقد اجتماع الأسبوع القادم لتباحث المشكل الحاصل السبت الماضي ولإزالة الغموض الذي يكتنف تصرف الوزير الأول بقوله لم نفهم الأسباب بالضبط وراء تصرف الوزير الأول مع رئيس المنتدى، وننتظر استدعاء علي حداد لأعضاء افسيو للتباحث في المشكل .

من الواضح أن الوزير الأول عبد المجيد تبون -ومنذ توليه حقيبة الوزارة الأولى- يعمل جاهدا على فصل المال عن السياسة، والتي تعد من أولويات مخطط عمل الحكومة الجديد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني، وهو ما اتضح أول أمس خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية العاصمة بعد رفض مشاركة حداد في حفل تخرج دفعة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، الأمر الذي استحسنه بايري واعتبرها خطوة إيجابية من شأنها تطوير وتحسين إنتاج المؤسسات الجزائرية بعيدا، في إشارة منه إلى أن اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة لم يكن إلا بغرض توفير تسهيلات لنشاط مؤسساتهم بالنظر للعراقيل التي تكبح تطورها على رأسها البيروقراطية.

وهو ما أكدته المكلفة بالإعلام بمنتدى رؤساء المؤسسات غنية امريوت في تصريح لـ المحور اليومي بقولها المنتدى تلقى دعوة رسمية من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي لحضور حفل تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ، واستغربت رفض تبون مشاركة المنتدى في الحفل، مؤكدا على أنه لا وجود لأي قطيعة بين المنتدى والحكومة قائلة لا وجود لأي مشكل يُذكر بين الطرفين ، موضحة في الوقت نفسه بأن أفسيو لايزال شريكا اقتصاديا للحكومة ويرافقها في مختلف المشاريع . من جهته رفض نائب رئيس افسيو عبد الصمد التصريح حول الأسباب التي تقف وراء حادثة منع تبون لرئيس أفسيو مكتفيا بقوله لا تعليق لي على الحادثة ، وهو ما يبرز بأن أعضاء المنتدى يتجنبون إعطاء أي تفسيرات أو تبريرات إلى غاية وضوح الأمر مع علي حداد.