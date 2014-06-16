قال إن سعرها لن يتجاوز 40 ألف دينار

عليوي يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار الأضاحي

طمأن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، المواطنين بشأن انخفاض في أسعار المواشي هذا الموسم، مؤكدا أن وفرة المنتوج سيجعل سعرها يتراوح ما بين 20 ألف و40 ألف دينار جزائري.

أوضح عليوي خلال مشاركته في اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بإطارات القطاع أمس، أن منتوج المواشي يعرف وفرة هذه السنة، وعليه فإنّ أسعارها لن تتجاوز 40 ألف دينار جزائري وستكون في متناول الجزائريين، مرجعا هذا الأمر إلى المنتوج الوفير الذي تعرفه الجزائر، كاشفا في الوقت ذاته، عن تسجيل ارتفاع في رؤوس المواشي، حيث قفزت الأخيرة من 21 إلى 28 مليون رأس. وتطرق عليوي خلال هذا اللقاء، إلى ملف الشعير، قائلا إن كوطة الشعير الموجهة للموالين أصبحت لا تلبي طلبات 28 مليون رأس من الماشية .

من جهته، أكد عضو المكتب الوطني للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي محمد بوكرابيلة، أن الثروة الوطنية من رؤوس الماشية قادرة على تغطية الطلب الذي يعرفه المنتوج خلال عيد الأضحى وفي جميع المواسم، موضحا في اتصاله مع المحور اليومي أن الموالين باستطاعتهم توفير رؤوس الأغنام للجزائريين في عيد الأضحى وبأسعار معقولة، مشدد على ضرورة محاربة سماسرة السوق الذين يتضاعف عددهم مع اقتراب هذه المناسبة.

في الصدد ذاته، دعا بوكرابيلة الحكومة إلى مرافقة الموالين ومساعدتهم، من خلال تعبيد شبكة الطرقات، توفير الكهرباء، المياه، والمحافظة على الثروة الغابية والنباتية عبر محاربة الحرائق وإيقاف غزو الاسمنت على الأراضي الفلاحية، كما تطرق محدثنا إلى مشكل نقص مادة الشعير في السوق، خاصة أن هذه الأخيرة يعتمد عليها الموالين كثيرا أثناء تربيتهم للمواشي، داعيا في الوقت ذاته، الديوان الوطني للحبوب إلى توفير هذه المادة الأساسية للموالين

من جهة أخرى، قال عضو المكتب الوطني للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي، إن الحكومة مطالبة بوقف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، موضحا في هذا الشأن، أن الإنتاج المحلي قادر على تغطية الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء بجميع أنوعها، وعلى الحكومة أن تثق في الموالين أكثر من أجل الحصول على نتائج إيجابية في السنوات القليلة المقبلة -على حد تعبيره-