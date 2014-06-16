ساسي أكد دخول سند المعاملات التجارية حيّز التنفيذ قبل نهاية 2017

استيراد السيارات أقل من 3 سنوات غير مطروح

يبدو أن الحكومة قررت أخيرا تفعيل سند المعاملات التجارية قبل نهاية السنة الجارية، بعد سنوات طويلة من الانتظار، حيث ستمكن الحكومة من تحديد - وبدقة - مسارات المنتجات من بداية مرحلة الإنتاج إلى غاية مرحلة التسويق.

أكد وزير التجارة أحمد ساسي عبد الحفيظ أن سند المعاملات التجارية سيدخل حيز التنفيذ أواخر السنة الجارية، موضحا خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش لقائه مع إطارات وزارته، لمناقشة تفعيل سند المعاملات التجارية، أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكن الحكومة من تطهير السوق من سماسرة السوق والمضاربين، لاسيما في مجال المنتجات الفلاحة، الصيد البحري والحرف، التي يصعب فيها إلزام التجار التعامل بالفاتورة. وأرجع الوزير، تأخر تفعيل المرسوم الخاص بسند المعاملات التجارية إلى المشاكل التي عرقلت سيرورة تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا الأمر تطلب تجنيد مصالح وزارة التجارة للتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، على غرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بما أن المعاملات التجارية فيها تعرف بعض الفوضى والعشوائية، كاشفا عن تجنيد أعوان مختصين لمراقبة الإجراءات الجديدة ميدانيا. للإشارة، قد سبق للحكومة أن اعتمدت وثيقة سند المعاملات التجارية ، لكنّ الأخيرة ظلت من دون تطبيق منذ إطلاقها، وهذا على خلفية تخوف الفلاحين من هاجس الضرائب، ما فرض تنظيم حملات تحسيسية حول محاسن العمل بالسند التجاري بدل فاتورة الشراء والبيع، . من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات غير وارد تماما في الوقت الحالي وهو غير موجود أصلا على طاولة الحكومة، مفندا بذلك جميع الاشاعات التي راجت حول إمكانية رفع الحكومة التجميد عن استيراد السيارات القديمة الأقل من 3 سنوات ، موضحا في الوقت ذاته، إن مساعي الحكومة في تخفيض فاتورة الاستيراد متواصلة، خاصة مع استمرار انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية -على حد قوله-.