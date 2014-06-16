خلال الاجتماع الذي جمعه بإطارات الوزارة

وزير الفلاحة يدعو إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، الاطارات المركزية والولائية إلى وضع تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة ودلك من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.

خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع، أول أمس، -وبحضور مسؤولي كل من ادارة الغابات والصيد البحري وتربية المائيات-لوضع خطة محكمة من أجل النهوض بالقطاع وبلورة ورقة طريق واضحة المعالم تقضي إلى مخطط عمل تنفيذي يكون بمثابة الانطلاقة الجدية خاصة في مجال الاستثمار الفلاحي والغابي وكدا الصيد البحري وتربية المائيات.

في السياق ذاته، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اطارات وزارته بضرورة تقديم وتسهيل جميع الاجراءات للمتعاملين الاقتصادين الراغبين في الاستثمار في مجال الفلاحة، خاصة الاجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة في تقديم مساعدات للفلاحين والناشطين في هذا المجال الدي يعتبر المخرج الوحيد -حسب الخبراء-من تبعية المحروقات والتوجه نحو هدا القطاع الدي ينعش الخزينة العمومية. وهذا في إطار تعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية للقطاع والتوجهات التي أعطيت لكل الاطارات من خلال تكثيف الخرجات الميدانية لتتبع المشاريع والوقوف على كل المشاكل التي تعيق السير الحسن للبعض منها وتشجيع المشاريع الناجحة والتي بدأت في اعطاء ثمارها نظرا للجدية الكبيرة لبعض المستثمرين في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. أما عن موسم الحصاد للسنة الجارية كشفت مصالح ولاية بومرداس عن حصاد ما قيمته 12000 قنطار من الحبوب على غرار القمح.