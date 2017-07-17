بعد الإعذارات التي تلقتها شركات ومجمّعات مختصة في الأشغال العمومية

مجمّع حداد يؤكد أن قرار الحكومة شمل شركات إسبانية وتركية

رزيق: رئاسة المنتدى يفصل فيها رجال الأعمال وشعار تبون لا رجل فوق القانون

يبدو أن الشرخ الحاصل بين الحكومة ورجل الأعمال علي حداد توسع إلى أبعد الحدود بداية بحادثة المنتدى الجزائري الإفريقي منذ أشهر والتي تلتها حادثة منع الوزير الأول عبد المجيد تبون حضور حداد لزيارته للعاصمة السبت الماضي، لتصعّد الحكومة من موقفها الغامض نوعا ما حيال حداد الذي يعد من بين أهم وأكبر رجال الأعمال البارزين في الساحة الاقتصادية والذي ظفر بمشاريع ضخمة، من خلال توجيه إعذارات بالجملة له تخص التأخر في تجسيد مشاريع ضخمة، وهو ما اعتبره مجمّع حداد إعذارا مس مجموعات إسبانية وتركية كذلك، وبالرغم من كل هذا إلا أن نهاية فصول علاقة الحكومة بحداد باتت وشيكة لتؤول للطلاق لامحالة في انتظار ما ستدلي به الأيام من جديد عن القضية.

رد المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بشركة حداد المتخصصة في أشغال الطرقات والري والبناء محمد رضا تهامي لـ المحور اليومي حول الإعذارات التي تلقاها رجل الأعمال الشهير، علي حداد، على عدد من المشاريع من طرف وزارة النقل والاشغال العمومية عن طريق مديرية الاشغال العمومية و الوكالة الوطنية للدراسات والمتابعة وانجازات الاستثمار في السكك الحديدية، قائلا ليست أو تي أر أش بي الشركة الوحيدة التي تم إعذارها أول أمس، هناك شركات ومجموعات إسبانية وتركية في إشارة منه إلى أن الأمور عادية ولم تخص الدولة إنذاراتها لـ أو تي أر اش بي فقط، وهو عكس ما يؤكده الواقع الذي يترجم القطيعة الحاصلة بين الحكومة وحداد. وأوضح محدثنا في السياق ذاته بأن الرئيس المدير العام للمجمع علي حداد سيرد في الوقت المناسب وعلى أقل تقدير هذا الأسبوع حول ما تلقاه المجمع من إعذارات وغيرها من المسائل. وبالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال بـ المحور اليومي ، الإعذارات التي تلقاها مجمع حداد عادية جاءت بعد إعذارات مباشرة من قبل لم تلتزم بحلها نتيجة التقاعس في إنهاء الأشغال تطبيقا لأحكام قانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط المعمول به، إلا أن الغريب في الأمر يضيف رزيق- الإشهار بالإعذار في الجرائد والصحف وما يحدث لأول مرة منذ تكليف مجمع حداد بإنجاز مشاريع كبرى منذ عدة سنوات، وهو ما يراه رزيق تطبيقا لما تضمنه مخطط الحكومة الجديد من إبعاد رجال الأعمال عن السياسة لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني. وعن سبب تلقي المجمّع لإعذارات لأوّل مرة في الصحف والجرائد، أكد رزيق أن الحكومة الجديدة صارمة خاصة بعد حمل عبد المجيد تبون لحقيبة الوزارة الأولى الذي يسعى جاهدا لمحاسبة المتقاعسين عن تجسيد المشاريع العمومية خاصة في الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مضيفا بقوله حاليا لا يوجد رجل فوق القانون، وهو ما يفسر توجه حكومة تبون إلى فصل المال عن السياسة . وفيما يخص إمكانية تنحية حداد من على رأس منتدى رؤساء المؤسسات عقب الاحداث التي تتوالى تباعا ضده، أكد الخبير ذاته بأن الحكومة تتعامل مع التنظيم المستقل بصفة عادية وأن حداد يمثل مجموعة مهمة من رجال الأعمال الجزائريين انتخبوه لرئاسة المنتدى وهو من يحددون مصير تنحيته أو بقائه على رأس المنتدى. ويُذكر أن الإعذارات التي وجهتها الحكومة لمجمّع حداد صدرت عن مديرية الاشغال العمومية لولاية تلمسان عن مشروع اعادة تأهيل الطريق الولائي 108 على طول 20 كلم والذي لابد من إعادة إحياء الورشة في غضون شهرين تفاديا للإجراءات العقابية في حالة تجاوز المدة ، وعن المشروع الثاني الذي وجهت للشركة الخاصة إعذارا بشأنها فيتعلق بخط السكك الحديدية بين غليزان، تيارت، وتيسمسيلت على طول 185 كلم بقيمة اجمالية بلغت 102.687 مليار دينار سدد منها 27.399 مليون دينار بحساب كافة الرسوم، وفيما يخص المشروع الثالث المتعلق بازدواجية الطريق بين مرسى بن مهيدي والغزوات بغلاف مالي بلغ 451 مليون دينار والرابع ازدواجية الطريق بين البويرة وسور الغزلان على طول 23 كلم بغلاف مالي بلغ 388 مليون دينار والخامس ازدواجية الطريق بين البويرة وسور الغزلان على طول 23 كلم بغلاف مالي بلغ 536 مليون دينار.