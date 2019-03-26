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دعوة إلى مراجعة التنظيم المؤطر له لتصحيح الاختلالات

5 ملايير دينار لصندوق تعويض تكاليف النقل بالجنوب

  17 جويلية 2017 - 21:15   قرئ 418 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
5 ملايير دينار لصندوق تعويض تكاليف النقل بالجنوب

كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، عن تخصيص غلاف مالي قدره 5,27 مليار دينار لصندوق تعويض تكاليف النقل في جنوب البلاد برسم سنة 2017، داعيا إلى مراجعة التنظيم المؤطر له لتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق وتطهير الديون المتراكمة، إضافة إلى تحديد محيط التموين ومراجعة قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من الدعم.

 

أوضح آيت عبد الرحمان أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 5,27 مليار دينار لصندوق تعويض تكاليف النقل في جنوب البلاد برسم سنة 2017، مضيفا أنه من إجمالي هذا المبلغ خصص ما قيمته 3,635 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية، منها 1,635 مليار دينار كشطر أول موجه لتغطية الانجازات خلال السداسي الأول 2017، وفضلا عن ذلك تم تخصيص 2 مليار دينار لتطهير ديون المتعاملين التابعين لهذا الصندوق الجهوي. ولتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق دعا آيت عبد الرحمان إلى مراجعة التنظيم المؤطر له وتطهير الديون المتراكمة في إطار هذا الحساب الخاص وتحديد محيط التموين ومراجعة قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق وكذا السلم الساري والذي يحدد السعر بـ 3 دينار للطن الكيلومتري المنقول ما بين الولايات وبـ 1,8 إلى 1,9 دينار للطن الكيلومتري داخل الولاية. كما اقترح المدير تعليق هذا الجهاز في الولايات التي تسجل عددا ضعيفا أو معدوما من المنخرطين وهي نعامة، البيض، الوادي، ورقلة وغرداية وبعث مفتشيات المصالح وإنشاء جهاز لتقييم الحاجيات الفعلية وكذا مراجعة العقد المبرم بين الصندوق والمنخرطين فيه.  يذكر أنه تم تسجيل عدة اختلالات في عمل هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه في 1996. وتتمثل المنتجات المؤهلة لتعويض مصاريف النقل من طرف الصندوق في انواع الحليب الموجهة للاستهلاك البشري، طحين الرضع، القهوة والشاي، مركز الطماطم، القمح الصلب، اللين، مسحوق الحليب، الخميرة، الأرز والعجائن الغذائية، أغذية الأنعام، الصابون المنزلي، مسحوق الصابون، البطاطا، الأدوات اللوازم المدرسية، غاز البوتان، مواد البناء والغاز غير الموضب الموجه للتعبئة.  في الوقت الحالي توجد عشر ولايات معنية بهذا الجهاز وهي أدرار، تمنراست، بشار، اليزي، ورقلة، الوادي، غرداية، النعامة، البيض وتندوف.  ومن خلال دفع تعويضات للمتعاملين الناشطين في مجال التموين في هذه الولايات يهدف هذا الصندوق الجهوي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين القاطنين في الولايات الجنوبية.

 بوعلام حمدوش

 

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