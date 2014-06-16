الجزائر تشتري 70 ألف طن من الذرة

أفاد تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الديوان الوطني الجزائري للحبوب اشتري نحو 70 ألف طن من الذرة للتوريد من مناشىء خيارية في مناقصة أُغلقت الأسبوع الماضي.

وجرى شراء الذرة على شحنتين بواقع 35 ألف طن للواحدة.

وحدد تاجر نطاق السعر عند نحو 176.90 إلى 175.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. وحدد آخر نطاق السعر بين 176 و178 دولارا للطن.

وطلبت الجزائر شحن الذرة في جويلية وأوت.

ومن المتوقع أن يقع الاختيار على الأرجنتين كبلد المنشأ بسبب نقص الذرة في المصدر الرئيسي أوكرانيا بين جويلية وأوت مع اقتراب المحصول الجديد.

ولا تعلن الجزائر عن نتائج مناقصاتها والنتائج التي يكشف عنها التجار محض تقديرات.