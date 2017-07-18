سيدي السعيد وشركاؤه في العقد الاجتماعي في موقف دفاع عنه

ما حدث لعلي حداد فعل غير مقبول

أفسيو طرف رئيسي في العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي

أخذ قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون بمنع رئيس أفسيو علي حداد من حضور مراسيم تدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، السبت الماضي، منحى تصاعديا بخروج شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي عن صمتهم والدفاع عن رجل الأعمال، علي حداد، غير المرغوب فيه كونه أحد الموقعين عليه باسم منتدى رؤساء المؤسسات، وفي بيان شديد اللهجة يحمل شعار الاتحاد العام للعمال الجزائريين وموقع من قبل 8 منظمات لأرباب العمل ونقابات وشركاء اجتماعيين باستثناء الفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل.

ندد الموقعون في البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الذي جمع صبيحة أمس بفندق الأوراسي، وحمل إمضاء كل من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشي، عبد المجيد دنوني رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، البناء والري والأشغال العمومية، ورؤساء منظمات أخرى بطريقة تعامل الوزير الأول مع علي حداد خلال اشراف هذا الأخير على حفل تسليم الشهادات للطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، السبت الماضي، أين طلب تبون من وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بأنه لا يريد رؤية علي حداد داخل القاعة التي احتضنت الحفل، وهو ما جعل حداد يغادر القاعة قبل وصول الوزير الأول، وأكد ذات البيان أن مثل هذه المعاملة تضر بالحوار والتعاون بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدين أن العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي جاء بناء على الثقة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وبدعم من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . ويواجه حداد منذ جلوس حداد على كرسي رئاسة قصر الدكتور سعدان العديد من المشاكل، أين تلقى إعذارات من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل من أجل إتمام إنجاز مشاريعه المتوقفة في أجل أقصاه 60 يوما وإلا سيواجه الأسوأ، أولها يتعلق بإتمام مشروع الطريق الاجتنابي الساحلي الرابط بين مرسى بن مهيدي والغزوات بقيمة 451 مليون دينار، والمشروع الثاني يتعلق بالطريق المزدوج الرابط بين مدينتي البويرة وسور الغزلان على طول 23 كلم بقيمة 388 مليون دينار، وفي قطاع السكك الحديدية وجهت الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية أنسريف مهلة 60 يوما لمجمع حداد والمجمع الاسباني OHL من أجل استئناف أشغال الموكلة لهم، فمجمع حداد مستحوذ على مشروع السكة الحديدية الجديدة الرابطة بين غليزان، تيارت وتيسمسيلت على مسافة 185 كلم، وهي الاشغال التي باشرها في جانفي 2011، وأمهلت الوزارة علي حداد 60 يوما لمباشرة الاشغال المتوقفة مع توفير آلات الإنجاز واحترام بنود الاتفاقيات المبرمة، وإلا فإن السلطات تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا والتي تخول لها الغاء حصرية الانجاز.

أسامة سبع