مراكز ثقافية إسلامية أجنبية تمنح الشهادات

منتجات غذائية تحمل وسم حلال مشبوهة في السوق الوطنية!

انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، تأخر الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بالمنتجات الحلال وتفعيل القرار الوزاري المشترك في 16 جوان 2016 المتعلق بتحديد أساليب وضع أوسمة حلال على المنتجات الغذائية، كاشفا عن وجود منتجات متداولة في السوق الوطنية مشكوك فيها.

تساءل زبدي خلال نزوله ضيفا على فوروم المحور اليومي أمس، عن سبب تأخر دخول المرسوم التنفيذي الخاص بالمنتجات الحلال حيز التنفيذ وتعطيل الإعلان عن المنتجات الغذائية المعنية بهذا القرار الذي كان من المفروض أن يتم العمل به بعد مرور 6 أشهر من إصداره، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يبقى غامضا رغم ما يكتسيه من أهمية لدى المستهلك الجزائري.

كشف ذات المتحدث، عن وجود منتجات مستوردة تحمل شهادة حلال مشكوك فيها تم استصدارها من مراكز ثقافية إسلامية في دول اجنبية ليست لها أي قاعدة فقهية، قائلا في هذا الصدد وقفنا خلال زيارتنا إلى احدى المراكز الثقافية الإسلامية في بلجيكا بإقدام مديرها المغربي الأصل على منح شاهدات حلال لمنتجات فرنسية ليتم تصديرها إلى الجزائر ، مضيفا إن العديد من شهادات الحلال التي تمنحها هذه المراكز مشبوهة . في السياق ذاته، استغرب زبدي من عدم اشراك جمعية حماية المستهلك في اللجنة الوطنية المختصة بالمنتجات الحلال، لاسيما أن المستهلك هو المعني الرئيسي بهذا الأمر، وان جمعيته تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تحسين خدمات الزبون الجزائري وضمان حقوقه على حد قوله، مشيرا إلى أن منظمته استطاعت خلال السنتين الماضيتين تسجيل العديد من الخروقات، لاسيما المتعلقة بالمنتجات الحيوانية. وتطرق رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إلى الإشكال الموجود في منتجات حلال بالجزائر، مرجعا هذا الأمر إلى المواد الأولية والمكونات المستوردة من الخارج والتي تدخل في الصناعات الغذائية على غرار الحلويات والشكولاطة والتي تحتوي على بعض المضافات المصنوعة من شحوم لحم الخنازير . وأكد زبدي، أن المنظمة ستقوم بالإعلان عن بعض المنتجات المتداولة في السوق الوطنية والتي تحمل شهادة حلال غير صحيحة بعد استكمال جميع التحاليل التي تبين وجود مكونات مشبوهة في مادتها الأولية، مضيفا أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تعمل على اصدار قائمة كل المنتجات الغذائية التي من المحتمل أن تحتوي على مواد مشبوهة الجيلاتين ، قصد معاينتها في المخابر.