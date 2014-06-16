فيما أعلن قيتوني عن وقف استيراد منتجات الوقود آفاق 2020

إنهاء مهام رئيس مشروع تهيئة مصفاة النفط بسيدي رزين

قرر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، انهاء مهام رئيس مشروع تجديد وتهيئة مصفاة النفط لسيدي رزين، على خلفية استياء وزير الطاقة مصطفي قيطوني، من التأخر الكبير الذي عرفته الاشغال بالمصفاة

أعاب وزير الطاقة قيتوني مصطفى تأخر مشروع تجديد واصلاح مصفاة الجزائر بسيدي رزين، حيث كشف عن تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة للورشات التي تلزم ضرورة تقديم تقارير يومية من اجل استكمال اشغال العصرنة. وأوضح المتحدث ان استهلاك منتجات الوقود بالجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة سجل ارتفاع محسوسا قدر بـ7 بالمائة سنويا، مشيرا الى ان هذا الارتفاع يعود الى عدة عوامل أهمها حظيرة السيارات و تحسين المستوى المعيشي وأسعار الوقود المنخفضة مقارنة بالدول المجاورة، و بناءا على هذه المعطيات تعرف مصفاة الجزائر بسيدي رزين مشروع إعادة عصرنة وتحديث من اجل الزيادة في كمية الإنتاج في منتجات الوقود بمنطقة الوسط، هذه الاشغال التي انطلقت في 2009 ، توقفت بعد أن وصلت الى 80 بالمائة، وفي هذا الشأن أمر وزير الطاقة خلال الزيارة الميدانية التي قادته الى المصفاة بتشكيل لجنة مراقبة ومتابعة للورشات التي تلزم ضرورة تقديم تقارير يومية من اجل استكمال اشغال العصرنة، التي تنتج 11.5 مليون طن موجه للاستهلاك بمنطقة الوسط و يتم استراد 3.5 مليون طن الا انه في حال انتهاء من مشروع عصرنة المصفاة يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك، مشيرا إلى أن مصالحه تطمح الى رفع انتاج مصفاتي أرزيو وسكيكدة التي يعوّل عليهما من اجل رفعه بنسبة 30 بالمائة وخفض الواردات بنسبة كبيرة وكذا وضع قطاع خط تنموي على المستوى المتوسط و البعيد بهدف تحسين الإنتاج مع رفع مستوى الصناعة التكريرية وهي الأن في مرحلة دراسة اين سيتم في هذا الشأن فتح مصفاتين جديدتين بكل من حاسي مسعود و تيارت هتين المصفاتين اللتان ستدخلان حيز الخدمة آفاق 2020 ستساهم في رفع قدرة التكرير الى 40 مليون طن سنويا و كذا رفع الإنتاج في الوقود من 7 آلاف متر مربع سنويا الى 4 مليون متر مربع و هذا لضمان الاستقلالية ب30 يوما بعدما كانت 12 يوم و بهذا سيتم وقف الاستيراد نهائيا افاق 2020.