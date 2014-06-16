أكدت أن السوق الوطنية تعاني عجزا بنصف مليون سيارة

جمعية حماية المستهلك تطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة

ناشد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، الوزير الأول عبد المجيد تبون، لرفع الحظر عن استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات، مشيرا أن تركيب المركبات في الفترة الحالية لا يكفي لسد 20 أو 25 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية التي تتزايد مع مرور الوقت.

أوضح مصطفى زبدي، لدى نزوله ضيفا على المحور اليومي ، أمس، أن السوق الوطنية تعاني عجزا كبيرا في السيارات يقدر بنصف مليون سيارة، ما يستدعي إعادة النظر في قرار وزارة التجارة التي منعت استيراد السيارات القديمة التي تقل عن ثلاث سنوات، ودعا ذات المتحدث الوزير عبد المجيد تبون، إلى اصدار منشور يلغي هذا القرار لأن ذلك ضرورة حتمية، ما يؤدي إلى تخفيض في أسعار السيارات في السوق الوطنية، لتمكين المواطنين من اقتناء المركبة التي يرغبون فيها، إضافة إلى فتح المجال لوكلاء السيارات لمزاولة عملهم دون أي صعوبات كما هو موجود في الفترة الحالية، حيث دفع قرار الوزارة وكلاء السيارات إلى غلق وكالاتهم نتيجة الخسائر التي تكبدوها. وأكد المعني أن تركيب السيارات لا يكفي لسد 20 أو 25 بالمائة من احتياجات السوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل يلفت الانتباه، ورافع من أجل زيادة الإدماج في المصانع قصد الدفع بالعجلة الاقتصادية، أما فيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها جمعية حماية المستهلك من طرف المواطنين، فأكد على تدخل مصالحه لمعالجتها في وقتها.