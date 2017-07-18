زبدي يثمّن نجاح حملة السميد ويدعو لتجنّب أزمات الندرة والاحتكار

أمام أصحاب المخازن وغرف التبريد غير القانونية شهر لتسوية وضعيتهم

أمهلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أصحاب غرف التبريد والمخازن عبر كامل التراب الوطني مدة شهر، لتسوية وضعيتهم الإدارية والتصريح بها لدى مديريات التجارة الجهوية لتفادي أزمات ندرة واحتكار لمنتوج معين لاحقا مثلما هو الحال بالنسبة لأزمة البطاطا منذ أشهر، كاشفا عن إطلاق حملة وطنية تمتد إلى غاية 15 أوت المقبل للتبليغ عن المتحايلين وقمع المضاربين وكشف الأطراف المتسببة في ذلك.

كشف رئيس منظمة أوبوس مصطفى زبدي ضيف فوروم المحور اليومي أمس، عن انطلاق الحملة الوطنية للتبليغ عن غرف التبريد والمخازن غير المصرح بها لقمع المضاربة وحماية المستهلك الجزائري الذي يقع دائما ضحية المحتكرين، وذلك ابتداء من يوم أمس المصادف لـ 18 جويلية الجاري والتي تمتد إلى غاية 15 اوت المقبل آخر أجل، وذلك لتسوية وضعيتهم الإدارية والتصريح بها ليتم عقبها وضع بطاقية على مستوى كل دائرة وولاية لمعرفة نقاط التخزين المصرح بها مما يُجنب أزمات جديدة على غرار أزمة البطاطا التي خنقت جيوب المواطن البسيط لأشهر عديدة، وأضرت بالفلاح وكذا الخزينة العمومية، ليتم عقبها اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة في حال التأكد من وجود غرفة تبريد موازية بعد الآجال المحددة لها، مضيفا بقوله حان الوقت لمساهمة المجتمع المدني في رفع الاحتكار وقمع المضاربة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الصعبة التي تمر بها البلاد . ولفت محدثنا إلى أن إعطاء الضوء الأخضر للعملية جاء بعد اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة احمد ساسي مؤخرا، والذي تم خلاله إبلاغ المسؤول الأول الجديد على القطاع التجاري بهذه الحملة ودورها في محاربة المضاربين عبر الوطن وذلك بعد اكتشاف غرف تبريد ومخازن لمحتكرين غير مصرح بها. وتفاءل زبدي في سياق ذي صلة بنجاح العملية التي تشمل على القطر الوطني بالنظر لأهميتها الكبيرة في ترسيخ ثقافة التبليغ لدى المستهلك مما يوفر المعلومات لأعوان الرقابة وقمع الغش، خاصة وأن الحملة موجهة بالدرجة الأولى للمواطن من خلال تبليغ المكتب الجهوي التابع لولايته أو عبر صفحة فايس بوك او على الرقم الأخضر 3311، حيث استدل زبدي في ذات الصدد بنجاح حملة السميد التي أطلقتها المنظمة منذ أشهر ومساهمتها في خفض أسعار المادة لمستواها الحقيقي، والتي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين من خلال التبليغ عن المحلات أو التجار الذين يعرضون مادة السميد بسعر مضاعف فوق عتبة السعر المسقف من طرف الحكومة. انتقد محدثنا في هذا الشأن الفراغ القانوني الخاص بالمرسوم التنفيذي 2007 والذي يقنن سعر مادة السميد بكيس 25 كلغ فقط دون أن يعمم القرار على مختلف السعات سواء 1 كيس 1 كلغ او 50 كلغ، مشيرا إلى ان المنظمة رفعت مطلب تعديل المرسوم وزارة التجارة إلا أنها لم تتلق أي رد إيجابي بخصوصه.