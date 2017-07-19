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إجراءات شد الحزام لم تكبح واردات الكماليات

أزيد من 150 مليار لاستيراد الموز و الزبيب في عز التقشف

  19 جويلية 2017 - 20:49   قرئ 616 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أزيد من 150 مليار لاستيراد الموز و الزبيب في عز التقشف

تعدت واردات الجزائر من الموز والفواكه المجففة من مشمش وبرقوق وعنب أو  الزبيب ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، الـ 150 مليار سنتيم وجهت للاستهلاك العام، بالرغم من دعوة السلطات إلى ترشيد الانفاق و شد الحزام  والعمل طمعا في تقليص فاتورة الاستيراد التي أنهكت الخزينة العمومية المتأثرة بتراجع أسعار البترول إلى أقل من النصف.

 

لم تتمكن سياسة التقشف التي أقرتها السلطات ولا الإجراءات التي فرضتها الحكومة لتقليص الاستيراد كاعتماد نظام الرخص في تخفيض فاتورة واردات الكماليات، حيث تكشف أرقام وزارة التجارة الخاصة بالثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، أن واردات الجزائر من الموز بلغت 2.23 مليون دولار لإدخال 3410 طن، أي ما يقدر بأكثر من 24 مليار سنتيم حسب سعر الصرف الرسمي، مقابل 50.8 مليون دولار لـ 67720 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع قدر بـ95 في المائة، وربطت مصادرنا الأمر بإقرار نظام الرخص لهذا المنتوج، كما عرفت فاتورة استيراد الثوم انخفاضا الى 642 ألف دولار بين جانفي ومارس 2017، أي بأكثر من 7 مليار سنتيم، مقابل 11.17مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، علما أن الكميات المستوردة تراجعت بدورها الى 242 طن مقابل 6723 طن، أي بانخفاض بلغ 96.4 بالمائة.

وفي المقابل ارتفعت الكميات المستوردة من الفواكه الجافة خصوصا المشمش المجفف، حيث تم جلب 790 طن مقابل 189 طن، بقيمة تقدر 2.32 مليون دولار، أي أزيد من 25 مليار سنتيم مقابل 725.203 دولار، بارتفاع 318 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وكذلك الأمر بالنسبة للبرقوق المجفف الذي أدخل منه 1.566 طن مقابل 477 طن مقارنة بالثلاثي الأول من 2016، أي بزيادة قدرت بـ 228 بالمائة، وبلغت فاتورة استيراده 4.03 مليون دولار، أكثر من 44 مليار سنتيم، مقابل 1.14 مليون دولار بين جانفي ومارس 2016، أما العنب الجاف  الزبيب  فقد بلغت الكميات المستوردة منه 3545 طن مقابل 2110 طن في الثلاثي الأول من العام الماضي، أي بزيادة 68 بالمائة، وبمبلغ اجمالي قدر بـ 6.4 مليون دولار، أي ما يعادل 65 مليار سنتيم، مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016. وبخصوص الفواكه الطازجة والجافة كالتفاح والعنب الطازج و الحمضيات، فلم تسجل أية عملية استيراد خلال الفترة سالف ذكرها، بعد إقرار الحكومة منع استيرادها وإعطاء الأولوية للمنتوج الذي عرف وفرة في الأسواق.

  زين الدين زديغة

 

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