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الحكومة تدرج قائمة جديدة ضمن نظام رخص الاستيراد

وداعا لمساحيق التجميل المستوردة

  19 جويلية 2017 - 21:11   قرئ 934 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
وداعا لمساحيق التجميل المستوردة

 أدرجت وزارة التجارة نحو 100 منتوج ضمن نظام رخص الاستيراد، حيث يشمل القرار، مواد التنظيف والتجميل بكل أنواعها، الأواني المنزلية والطلاء والدهن، في خطوة من الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج المحلي.

 

أضافت وزارة التجارة منتوجات وسلع جديدة ضمن المواد المعنية برخص الاستيراد، حيث أدرجت 100 نوع جديد من السلع والمنتوجات، تضاف إلى المواد التي منعت الحكومة المستوردين من جلبها وادخالها إلى السوق الوطنية حفاظا على الخزينة العمومية التي تضررت كثيرا بفعل عمليات الاستيراد العشوائية، موازاة مع تراجع عائداتها من العملة الصعبة نتيجة تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. في السياق ذاته، ضمت القائمة الجديدة المعنية برخص الاستيراد العديد من السلع والمنتجات الكمالية وبعض المواد الأخرى التي كانت تهدد سلامة وصحة المستهلك الجزائري، على غرار مواد التنظيف والتجميل بكل أنواعها، مواد العناية بالبشرة والجسم بكل أنواعها، كل مواد التنظيف وجمال الاسنان من  معجون، مبيضات، ومرهمات ، ألعاب أطفال، رضاعات وعربات الأطفال بكل أنواعها، إضافة إلى كل انواع الأواني المنزلية والطلاء والدهن. وحسب ما اسرت به مصادر مطلعة لـ  المحور اليومي  فإن جميع البنوك التجارية والمؤسسات المالية قد أمرت بضرورة تعليق وتوقيف التوطين البنكي لجميع العمليات الخاصة باستيراد هذه المنتجات، والالتزام الصارم بقائمة الممنوعات الجديدة، بناء على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون التي حملت رقم 29 بتاريخ 26 جوان 2017. بالمقابل، يفكر العديد من مستوردي هذه المواد إلى فتح وحدات إنتاجية في الجزائر في محاولة منهم للاستحواذ على السوق الوطنية في هذا المجال، والحصول على الامتيازات الكبيرة التي تخصصها الحكومة للمستثمرين المنتجين، خاصة بعد قرار الحكومة بالحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني من خلال فتح فرص الاستثمار في القطاع الصناعي لخروج من التبعية الاقتصادية، الأمر الذي سيشجع حتما رجال المال على ولوج عالم الإنتاج والاستثمار من بابه الواسع.

لطفي. ع

 

تعليقات (1 منشور)

البلاد 20/07/2017 13:18:04
الدولة الوحيدة التي تمنع الإستيراد يا له من شرف
حتى الدول المتطورة لا تمنع الإستيراد
لو كان المنعربخص السلع المغشوشة فلاربأس لكن الكارثة لقد تم منع حتى المنوج الأوروبي يا ناس سوف تفعل الكابة والتهريب فعلتها وبعدها يأتي الإنهيار الحقيقي للإقتصاد لأن لا مدخول للخزينة من دون إستيراد
زد فل نسلم أمرنا ولنقل نعم سوف نصنع كل شيء هنا لكن المواد تذأتينا من الخارج وبدون رسم جمركية يعني الإفلاس لا محالة يا حثلة خلونا ترانيكيل والله نسيروهاأحسن منكم ألف مرة يا فارغي المخ
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