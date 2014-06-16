في انتظار اجتماع 24 جويلية

النفط يتعافى تدريجيا عند 49 دولارا وروسيا ستضمن استقرار السوق

تعافت أسعار نفط برنت تدريجيا فوق عتبة 49 دولار لتظل الأسعار متذبذبة ولا ترقى إلى المستوى الذي تطمح إليه الدول المنتجة والمستقلة لسعر عند 60 دولارا، في الوقت الذي أكدت روسيا مواصلة عملها مع أوبك لضمان استقرار أسعار سوق النفط.

سجلت سوق النفط الدولية انتعاشا طفيفا في أسعار نفط برنت بحوالي 1.5 دولار للبرميل الواحد والذي ظل متذبذبا بين سعر 45-48 دولارا منذ أسابيع عدة بالنظر لعدة عوامل على غرار زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وكذا ضعف التزام أعضاء أوبك وخارجها باتفاق خفض الإنتاج الذي تم تمديده إلى غاية مارس من 2018. في سياق ذي صلة قال مصدر روسي بقطاع الطاقة إن روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع أوبك للمساعدة في استعادة أسواق النفط لتوازنها، مضيفا أن موسكو ترحب بالنهج المرن الذي تتبعه السعودية أكبر منتجي المنظمة، لاستيعاب ارتفاع الإنتاج من نيجيريا وليبيا. وأكد المصدر المقرب من الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوبك نرحب بالنهج البناء والمرونة التي يتحلى بها شركاؤنا في مواجهة التحديات التي تظهر في الطريق صوب تحقيق التوازن بالسوق ، مشيرا إلى أن روسيا نفسها ملتزمة تماما بروح المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بأسواق الخام العالمية وستواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف . يُشار إلى أن السعودية تأمل باستيعاب الزيادة في إنتاج ليبيا ونيجيريا لكنها تؤكد على ضرورة التعاون مع المنتجين الآخرين. وارتفع الإنتاج من ليبيا ونيجيريا إلى أعلى مستوى في عدة سنوات في الأسابيع الأخيرة ليؤخر استعادة توازن سوق النفط التي طال انتظارها. ومن المنتظر أن يجتمع ستة وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين غير أعضاء، بما في ذلك السعودية وروسيا في 24 جويلية لمناقشة الالتزام بتخفيضات الإنتاج والتقدم صوب استعادة السوق لتوازنه.