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بهدف تأطير العمليات التجارية

الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة

  19 جويلية 2017 - 21:15   قرئ 774 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة

ت يرتقب أن تفرج الحكومة قريبا عن دفتر شروط وإطار تنظيمي وقانوني يضمن تنظيم سوق السيارات القديمة والمستعملة.

عكفت الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع دفتر شروط يضمن تنظيم سوق بيع وشراء السيارات ضمن أطر تضمن لها التحصيل الجبائي والضريبي لعمليات البيع والشراء ومحاربة كافة اشكال المضاربة من خلال ضمان توفير ما يعرف بشبكية الأسعار، حيث سيتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، الافراج عن دفتر شروط لتنظيم سوق السيارات، حسب، موقع   ايكو ألجيريا ، حيث سيلزم المتعاملون على تحديد فضاءات التسويق وبيع السيارات المستعملة على غرار قاعات العرض الخاصة بالمتعاملين وكلاء السيارات. تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة، احمد ساسي، أكد على استبعاد أي عودة لاستيراد السيارات المستعملة، مشددا على انها ليست ضمن أجندة وجدول أعمال الحكومة. في السياق ذاته، قررت الحكومة السابقة اسقاط مجموعة من الاجراءات التي تدرج في باب الممنوعات وذلك ضمن مساعيها لتجسيد طريق الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، حيث تعتزم الحكومة على رفع الحظر عن استيراد السيارات المستخدمة، الآلات والعتاد المستعمل، وهو الأمر الدي شكل أحد بنود الممنوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

وسيلة قرباج

 

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