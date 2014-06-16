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فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

  20 جويلية 2017 - 14:25   قرئ 1234 مرة   1 تعليق   الاقتصاد
فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم أمس لأربعاء بالجزائر سفير إيطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا الذي أبدى رغبة شركة فيات كرايسلر إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.  وأبلغ السيد فيرارا الذي كان مرفوقا بوفد من الشركة الايطالية فيات كرايسلر وزير الصناعة بأن فيات كرايسلر قد شرعت فعليا في البحث عن مناولين جزائريين لهذا المشروع حسب نفس المصدر.  وأعرب السيد بدة عن "سعادته" بهذا المشروع مشيرا أنه "من الممكن أن يدخل مرحلة التجسيد بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا النشاط". 

كما أكد لضيوفه الايطاليين "استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المشاريع التي تندرج في استراتيجية الحكومة" وفقا لبيان الوزارة.  من جهة اخرى تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة مع الايطاليين في مختلف المجالات مشددا على أولوية القطاع المرتكزة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا نسيج المناولة لمرافقة سياسة الحكومة في مجال الصناعات الميكانيكية.  في هذا الاطار أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية داعيا المؤسسات الايطالية المجيء إلى الجزائر قصد الاستثمار فيها يضيف نفس المصدر.

تعليقات (1 منشور)

22/07/2017 08:36:34
ولما لا الصناعات الكهرومنزليه وصناعه ادوات البناء والحداده و النجاره وصناعه الاواني المنزليه للمطابخ
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