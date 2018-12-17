38 مليار سنتيم تكلفة فيلم ابن باديس 

بلغت تكلفة إنجاز فيلم عبد الحميد بن باديس 38 مليار سنتيم ـ حسبما كشفته سهرة أول أمس ـ شاهيناز محمدي مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما، معتبرة إياه ثمرة أكسبت المركز والجزائر مدينة سينمائية ستستغل لاحقا في تصوير مختلف الأعمال الدرامية.

قالت شهيناز محمدي، إن المركز الجزائري لتطوير السينما كسب مدينة سينمائية ستعود بالفائدة على المركز من خلال استغلالها في تصوير مختلف الأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدة في سياق متصل أن بناء المدينة وهدمها كان سيكلف نفس مبلغ بناء مدينة والحفاظ عليها، مما شجع على هذا الإنجاز، ومن جهته تحدث السيناريست رابح ظريف أول أمس، خلال ندوة صحفية بمقر جريدة الحوار الجزائرية عن انتهاجه سبل البحث والكتابة حول شخصيات تاريخية جزائرية، كاشفا في حديث جانبي لـ «المحور اليومي» عن انطلاقه في عملية البحث والكتابة حول إحدى الشخصيات التي سيعلن عنها في الوقت المناسب. على صعيد آخر، أكد المتحدث أن فيلمه «عبد الحميد ابن باديس» الذي أثار جدلا واسعا حتى قبل عرضه، يقدم وجها جديدا حول العلامة ابن باديس ولا يقدم درسا تاريخيا ولا توثيقيا إنما يقدم عملا سينمائيا تتفوق فيه الصورة على الصوت وأيضا يفتح للمشاهد هامشا للمشاركة وللتساؤل ويفتح العمل نقاشا، مؤكدا أنه تلقى جميع الملاحظات بصدر رحب، بعد العروض الأولى التي كانت متوقعة حسبه، خصوصا أنه كان في تماس مع هذه الشخصية منذ سنتين، معتقدا أنه تحمل مسؤولية هذه المغامرة التاريخية التي يراها موفقة، قطفت ثمارها بالعمل مع المركز الجزائري لتطوير السينما، الذي بدوره حقق إنجازا في ظرف 13 شهرا يراها سابقة في تاريخ السينما الجزائرية.